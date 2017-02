Flusspegel in Sächsischer Schweiz steigen rasant Nach intensiven Regenfällen und Tauwetter wird bei einigen Flüssen die Alarmstufe ausgerufen. Anwohner halten sich bereit.

Der Wasserstand der Sebnitz – hier in Höhe des Charlottenweges – hat sich innerhalb nur eines Tages verdoppelt. Entwarnung ist nicht in Sicht. © Dirk Zschiedrich

Erst erstickte die Sächsische Schweiz im Schnee, jetzt schmilzt er innerhalb weniger Tage weg. Damit steigt die Gefahr von Hochwasser, vor allem entlang der Nebenflüsse der Elbe. Für die Sebnitz wurde bereits am Dienstagmorgen die erste von vier Hochwasser-Alarmstufen ausgerufen. Der Wasserstand kletterte innerhalb von nur 24 Stunden von 38 auf 95 Zentimeter. Parallel dazu verfünffachte sich die Menge Wasser, die die Sebnitz mit sich führt. Die Stadt Sebnitz ist deshalb in erhöhter Alarmbereitschaft und appelliert an die Grundstücksbesitzer, die entlang der Sebnitz leben. „Aufgrund der derzeitigen Wetterlage wird darauf hingewiesen, dass aufmerksam auf die Entwicklung der meteorlogischen und hydrologischen Lage vor Ort geachtet werden muss“, teilt Stadtsprecherin Kerstin Nicklisch mit. Anwohner von überschwemmungsgefährdeten Gebieten sollten schon jetzt geeignete Schutzmaßnahmen und Vorbereitungen treffen. Im Ernstfall, wenn der Pegel weiter ansteigt, könne man dann schnell reagieren.

Viel Wasser führt aber nicht nur die Sebnitz. Die Kirnitzsch schwoll am Nachmittag so weit an, dass ebenfalls die Alarmstufe 1 mit 80 Zentimetern erreicht war – Tendenz steigend. Ein ähnliches Bild zeigt sich entlang der Polenz in Neustadt. Am Volksbank-Stadion war der Fluss am Dienstagvormittag kurz davor, über das Ufer zu treten. Der Pegel hatte sich innerhalb eines Tages mehr als verdoppelt. Er stand zeitweise bei 96 Zentimetern. Bei genau einem Meter ist die Alarmstufe 1 erreicht. Die Wesenitz am Pegel in Elbersdorf stand am Dienstag ebenfalls kurz davor, diese magische Grenze zu erreichen. 1,30 Meter hoch war der Wasserstand hier am Vormittag. Damit fehlten zehn Zentimeter bis zur Alarmstufe 1. Polenz und Sebnitz, die in Rathmannsdorf in den Lachsbach münden, haben auch diesen ansteigen lassen. Ähnlich wie an der Polenz verdoppelte sich die Wasserhöhe auf knapp 1,60 Meter. Auf die Elbe haben die gestiegenen Pegelstände bereits ersten Einfluss. Dieser wird sich aber verzögert bemerkbar machen. Der Pegel in Schöna kletterte am Dienstagnachmittag auf 2,41 Meter. Erst bei vier Metern wird die erste Alarmstufe ausgerufen.

Für den Hochwasserschutz gibt es in Sachsen insgesamt vier Alarmstufen. Die erste Stufe bedeutet, dass ein Gewässer beginnt auszuufern. Sie bedeutet noch keine Gefährdung. Allerdings wird zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen.

Ob sich die Situation entlang der Flüsse weiter verschärfen wird, hängt vor allem vom Wetter und den nächsten Niederschlägen ab. Meteorologen sagen für die kommenden Tage weiteren Regen vorher. Laut Landeshochwasserzentrum Sachsen werden für den Rest der Woche wiederholt Tiefausläufer über die Region ziehen. Und diese bringen zwar mildes, aber auch regnerisches Wetter mit sich. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag prognostizieren Wetterexperten erneut heftigen Niederschlag. Im Bergland herrscht durchgängig Tauwetter. Für die kommenden 72 Stunden muss mit bis zu 90 Litern Wasser pro Quadratmeter gerechnet werden. Die Zahl ergibt sich aus der Summe des zu erwartenden Regens und der Schneeschmelze.

Internetseite vom Landeshochwasserzentrum

Pegelstände sind unterTel. 0351 79994400 abrufbar.

