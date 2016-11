Flughafen Leipzig bald wieder am IC-Netz Alle zwei Stunden sollen die Strecken Emden-Hannover-Leipzig und Dresden-Hannover-Köln angesteuert werden. Die neuen Intercitys bieten laut Bahn mehr Komfort.

Mit dem Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn am 11. Dezember ist der Flughafen Leipzig-Halle wieder an das Intercity-Netz gekoppelt. Er werde jeweils alle zwei Stunden auf der Strecke Emden-Hannover-Leipzig sowie Dresden-Hannover-Köln angesteuert, teilte die Deutsche Bahn in Leipzig mit.

Der Airport war seit dem 19. Februar vom IC-Netz abgekoppelt. Grund waren unter anderem Bauarbeiten an den Bahnknoten Leipzig, Halle und Magdeburg. Sie hatten zu erheblichen Verspätungen geführt. Mit dem Weglassen des Haltes am Flughafen sollte Fahrzeit gewonnen und die Pünktlichkeit verbessert werden.

Mit dem Fahrplanwechsel werde auch der neue Doppelstock-IC auf der Strecke Dresden-Hannover-Köln erneut zum Einsatz kommen, teilte die Deutsche Bahn weiter mit. Die Züge mussten im Dezember kurz nach ihrem ersten Einsatz in die Werkstatt. Passagiere hatten über ein unangenehmes Schwanken auf Streckenabschnitten geklagt, wo gerade die Schienen frisch abgeschliffen worden waren. Diese Störung ist nach Angaben des Unternehmens inzwischen behoben.

Die neuen Intercitys mit knapp 460 Sitzplätzen bieten laut Bahn mehr Komfort für die Reisenden wie etwa Steckdosen an allen Plätzen und Displays mit aktuellen Hinweisen auf Anschlussmöglichkeiten beim Umsteigen. (dpa)

