Flüchtlinge sind schwer vermittelbar Die Sprache ist die größte Hürde auf dem Arbeitsmarkt. Ein erstes Integrationsprojekt ist vorerst gescheitert.

Der Flüchtling Awet Aferweki aus Eritrea ist ein Teilnehmer der Berufsorientierung für junge Geflüchtete im Bildungszentrum der Handwerkskammer Dresden. Was in der Landeshauptstadt funktioniert, gestaltet sich in Chemnitz schwierig. © Archivfoto: Sven Ellger

Die Pläne klangen gut und sinnvoll: Die Handwerkskammer Chemnitz (HWK) wollte im März ein Pilotprojekt zur Berufsorientierung junger Flüchtlinge starten. Kammerpräsident Dietmar Mothes verkündete, dass zunächst bis zu 20 potenzielle Azubis von dieser Offensive profitieren sollen. Den jungen Geflüchteten einen Ausbildungsplatz als Zimmermann, Tischler oder Maler zu vermitteln, war das Ansinnen. Parallel dazu sollten sie Deutschunterricht bekommen. Die Kammer verfügt über eigene Lehrwerkstätten – ein weiteres Plus. Vier Wochen sollten interessierte Flüchtlinge diese Berufsorientierung erhalten. Als Zielstellung gab die HWK aus: Das Handwerk braucht Fachkräfte und keine Hilfsarbeiter. Flüchtlinge sollten eine gleichwertige Qualifizierung wie Einheimische erhalten. Doch das Vorhaben ist gescheitert. Das sagte HWK-Vizepräsident Frank Wagner kürzlich in Freiberg.

An der HWK Dresden läuft das Förderprojekt „Perspektiven für junge Flüchtlinge im Handwerk“ deutlich besser: 24 Geflüchtete aus Eritrea, Afghanistan und dem Irak werden mit dem dualen Berufsbildungssystem praktisch vertraut gemacht. „Allen diesen jungen Migranten ist gemein, dass sie bereits einen Integrationskurs besucht haben, über gute Deutschkenntnisse verfügen sowie ein echtes Interesse zeigen, sich handwerkliche Fähigkeiten und Fertigkeiten anzueignen“, hatte Handwerkstag-Präsident Roland Ermer im Rahmen der Fachtagung „Kluge Köpfe braucht das Handwerk – wie sichern wir künftig den Bedarf an Fach- und Führungskräften?“ erläutert.

In Chemnitz seien die Bemühungen an den mangelnden Deutschkenntnissen der jungen Flüchtlinge gescheitert, erklärte HWK-Vize Frank Wagner. Zwar sei eine volle Klasse zusammengekommen. Das eigentliche Projektziel, diese Jugendlichen bis zum Sommer 2017 so weit fit zu machen, dass sie in eine reguläre Berufsausbildung im Handwerk einsteigen können, sei aber nicht erreichbar.

Dass die mangelnde Sprachkenntnis die größte Barriere ist, jungen Flüchtlingen einen Ausbildungsplatz zu verschaffen, bestätigten die Geschäftsführerinnen der Industrie- und Handelskammer (IHK), Annette Schwandtke, der Arbeitsagentur Freiberg, Susan Heine, und des Jobcenters Mittelsachsen, Karin Ilgert. „Wir haben um die 40 Flüchtlinge im Bestand. Wenn überhaupt, ist eine Integration in ein Ausbildungsverhältnis gelungen“, sagte Susan Heine.

Zwei Geflüchtete in Ausbildung

Nur geringfügig besser ist die Bilanz des Jobcenters. „Zwei Flüchtlinge haben wir in eine betriebliche Ausbildung bringen können – immerhin“, so Karin Ilgert. Zwei junge Flüchtlinge seien an weiterführende Schulen vermittelt worden. „Das zeigt, dass sich bei diesen Jugendlichen all unsere Förderanstrengungen gelohnt haben“, ergänzte sie. Karin Ilgert erläuterte, dass die jungen Flüchtlinge zunächst andere Prioritäten setzen würden: „Das Gros derjenigen, die als unbegleitet minderjährige Flüchtlinge zu uns gekommen ist, ist mittlerweile erwachsen. In deren Fokus steht das Geldverdienen und nicht die Berufsausbildung.“ Die Jobcenter-Mitarbeiter versuchten, den jungen Menschen aber immer wieder klar zu machen, dass sich eine Berufsausbildung langfristig besser auszahlen würde, sagte sie. Die Jugendlichen sollen zunächst einen Sprachkurs über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) absolvieren. „Nach neun Monaten, bis einem Jahr sollten sie das Sprachniveau A 2 erreichen, das die Voraussetzung für eine Vermittlung ist. Das klappt aber häufig nicht“, erklärte Karin Ilgert. Damit reduziere sich automatisch die Zahl der jungen Geflüchteten, die überhaupt für die Aufnahme einer Lehre infrage kommen.

Das sei schade, denn die Bereitschaft der Unternehmer, Ausländer zu beschäftigen, sei sehr hoch, sagte IHK-Geschäftsführerin Annette Schwandtke. Dabei gehe es nicht nur um die Vergabe von Ausbildungsplätzen, sondern generell um das Anbieten einer Beschäftigung.

Jobcenter und Arbeitsagentur sind auf die gestiegene Zahl der Flüchtlinge eingestellt. „Wir haben acht Mitarbeiter, die Englisch sprechen und sich noch weiterbilden. In den fünf Geschäftsstellen kommen wir damit gut klar“, so Agenturchefin Susan Heine. Dem Jobcenter kam ein glücklicher Umstand zu Hilfe: Es habe sich ein junger Syrer gemeldet, der erst kürzlich seinen Studienabschluss erworben hat. „Über eine Stellenermächtigung des Bundes haben wir ihn bei uns einstellen können. Er ist wirklich ein Gewinn, hilft uns unter anderem bei Übersetzungen“, sagte Karin Ilgert. Meist würden die Flüchtlinge aber mit Dolmetschern zu ihnen kommen.

