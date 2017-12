Flüchtling will sich mal was Schönes leisten Ein abgelehnter Asylbewerber begeht ständig Straftaten. Vor allem stiehlt er. Aber nicht etwa, weil er Hunger oder Durst hat.

Er habe nicht gewusst, welche Strafe auf Ladendiebstahl stehe, sagt der Angeklagte. Seit er in Deutschland ist, begeht er fortlaufend Straftaten. Etliche Verfahren wurden eingestellt. © dpa

Meißen. Das muss man dem jungen Libyer zugutehalten: Er stellt sich der Gerichtsverhandlung, ist pünktlich zum Termin am Meißner Amtsgericht erschienen. Das ist bei Flüchtlingen eher selten der Fall. Oft sind sie untergetaucht, wenn sie sich für Straftaten verantworten sollen.

Dem 21-Jährigen werden mehrere Diebstähle vorgeworfen. In einem Supermarkt in Coswig soll er Lebensmittel gestohlen haben, knapp zwei Monate später wird er in Moritzburg erwischt, als er eine Flasche Wodka und eine Flasche Wilthener in seiner Jacke verschwinden lässt und ohne zu bezahlen den Markt verlassen will. In dem Moritzburger Markt wird ihm daraufhin Hausverbot erteilt. Das kümmert ihn aber nicht. Er geht trotzdem immer wieder hin, wird dreimal erwischt und wegen Hausfriedensbruchs angezeigt.

Er habe schon gewusst, dass er Hausverbot habe, jedoch nicht, wie lange das gelte, sagt er der Richterin. In Moritzburg habe er keine andere Einkaufsmöglichkeit gehabt. „Ich brauchte Rasierklingen, wollte die bezahlen, nicht stehlen“, lässt er den Dolmetscher übersetzen. Er sagt das, obwohl ihm das in diesem Fall gar nicht vorgeworfen wird.

Die Diebstähle erklärt er so: „Ich hatte kein Geld und wusste nicht, welche Strafe es für Ladendiebstahl gibt.“ Hätte er aber wissen können. Seit er in Deutschland ist, stiehlt er in schöner Regelmäßigkeit, wurde auch schon mehrfach deswegen verurteilt. Allerdings hat die Staatsanwaltschaft auch zahlreiche Verfahren gegen ihn eingestellt. So fühlte er sich wohl sicher, glaubte, dass ihm nichts passiert.

Vorgeworfen wird ihm noch ein weiterer Diebstahl in Dresden. Hier hat er richtig zugeschlagen, wollte in einem Kaufhaus eine Jacke stehlen. Nicht irgendeine, sondern eine richtig teure für 130 Euro. Die zieht er in der Umkleidekabine an, zieht seine alte Jacke drüber. Doch das gute Stück ist alarmgesichert. Als er das Kaufhaus verlassen will, geht der Alarm los. „Ich hatte kein Geld und wollte auch mal was Schönes haben“, sagt der abgelehnte Asylbewerber, der eine Duldung hat und nur Lebensmittelgutscheine erhält. Er sei „bloß mal so“ in Dresden gewesen und habe auch viel Alkohol getrunken, sagt er.

Ein politisch Verfolgter ist der Mann nicht, eine Fachkraft auch nicht. Wie lange er zur Schule gegangen ist, weiß er nicht genau. Zwischen acht und zehn Jahren gibt er vor Gericht an, bei der Jugendgerichtshilfe hatte von sechs bis acht Jahren gesprochen. Einen Schulabschluss hat er nicht, einen Beruf auch nicht. In Libyen hat er zwei Jahre auf der Straße gelebt, sich mit Gelegenheitsjobs durchgeschlagen. Aus seinem Heimatland sei er „wegen privater Sachen“ geflohen. Von Deutschland sei er enttäuscht, habe falsche Vorstellungen gehabt. Er habe gedacht, dass er hier in die Schule gehen könne. Dennoch will er hierbleiben. Mit Drogen habe er nichts zu tun, beteuert er. Die Staatsanwältin widerspricht energisch: „Das ist nicht wahr. Sie wurden auch schon mit Drogen erwischt“, hält sie ihm vor. Allerdings wurde auch dieses Verfahren eingestellt.

Der junge Mann bekommt nach Jugendstrafrecht 40 Arbeitsstunden aufgebrummt. Die Staatsanwältin hatte ihm zuvor die Leviten gelesen. „Sie haben nicht gestohlen, weil Sie Hunger oder Durst hatten. Auch deutsche Jugendliche können sich in den seltensten Fällen eine Jacke für 130 Euro leisten und müssen verzichten. Wenn Sie das nicht verstehen, landen Sie das nächste Mal im Gefängnis“, hatte sie ihm angedroht. Denn er ist jetzt 21 Jahre alt und wird also künftig nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt.

