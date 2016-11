Floris rätselhafter Tod Ein Paar aus Zittau glaubt, ihr Hund sei einem heimtückischen Hundeköder zum Opfer gefallen. Ein Fall für die Kripo.

Brigitte Bauer und Roland Schlenker fühlen sich einsam und schauen sich oft die Fotos an, auf denen ihr anhänglicher Liebling Flori zu sehen ist. © Rafael Sampedro

Die Stimmung ist gedrückt und es ist still in der kleinen Wohnung von Brigitte Bauer und Roland Schlenker. Viel zu still findet das Paar. Auf dem Sofa fehlt einer. Flori, der Liebling der beiden Zittauer. Er ist tot. Sie können es immer noch nicht fassen, dass der kleine Yorkshire Terrier nicht mehr auf seiner Decke im Wohnzimmer liegt und die Welt um sich herum beobachtet und beschnuppert. Nur die Fotos sind noch da. Sie zeigen den Hund in der Kleingartenanlage „Immergrün“ in Eichgraben, wo das Paar eine Parzelle hat, im Urlaub und unterwegs. Flori war immer dabei. „Im Garten hat er sich am wohlsten gefühlt“, sagt Brigitte Bauer mit belegter Stimme.

„In den ersten Tagen habe ich am Morgen den Hund gesucht“, beschreibt Roland Schlenker die Zeit nach dem Tod des kleinen Terriers. Flori bestimmte den Tagesablauf des Paares, dreimal täglich wollte er „Gassi“ gehen. Morgens um sechs, mittags und abends. Meistens führte Roland Schlenker den Hund aus, er ist erwerbsunfähig und in Rente. Ausgedehnte Spaziergänge entlang des Stadtrings, im Westpark oder an der Mandau gehörten zum täglichen Programm. Bis zu diesem Montag Ende Oktober, der dem Paar als schwarzer Montag in Erinnerung bleiben wird.

Kurz nach sechs Uhr am Morgen passiert Schlenker die Bushaltestelle an der Weststraße und sieht, dass der Hund irgendetwas kaut. Was Flori gefressen hat, wird er nie erfahren. Wieder in der Wohnung angekommen, legt sich der Terrier auf seinen Stammplatz im Wohnzimmer. Gegen halb neun beginnt der Hund zu würgen, versucht sich zu übergeben, verschluckt sich und bellt noch einmal, erzählt der Rentner. Es sollte sein letztes Bellen sein. Flori stirbt an der Attacke.

Roland Schlenker ruft Tierärztin Katrin Rummler an. Frau Rummler begutachtet den toten Hund wenig später und nimmt das Tier mit, weil der Zittauer den Verdacht äußert, Flori sei einem Hundeköder zum Opfer gefallen. Gerüchte über ausliegende Hundeköder machen in Zittau seit Monaten die Runde unter den Hundebesitzern. Auch bei Facebook wird immer wieder vor Hundeködern gewarnt. Vermeintliche Hundehasser würden diese auslegen, um die Tiere zu töten. Dabei soll es sich um präparierte Fleisch- oder Wurststückchen handeln, die mit Glassplittern, Rasierklingen oder Rattengift gefüllt sind. Schlenker kennt diese Warnungen und war bis zum Beweis des Gegenteils überzeugt, dass sein Flori so einem heimtückischen Köder zum Opfer gefallen ist. Deshalb erstattete er Anzeige bei der Kripo, gegen unbekannt.

Die Tierärztin schickt den Leichnam nach Dresden zur Obduktion. Das Ergebnis liegt nun vor: Flori starb an Herzversagen. Hinweise auf Hundeköder oder Vergiftungen liegen nicht vor. „Da muss ich die Anzeige zurückziehen“, sagt Schlenker und schüttelt ungläubig den Kopf. Neun Jahre alt war der anhängliche Hund, nicht reinrassig aber mit einem cremefarbenen Fell. Normalerweise werde die Rasse 14 bis 15 Jahre, sagt der Zittauer. Brigitte Bauer und Roland Schlenker suchen nun wieder einen kleinen Hund. „Wir würden uns freuen, wenn jemand einen abgibt“, sagt Frau Bauer, denn das Geld sei knapp.

Auf Anfrage der SZ erklärt Tierärztin Katrin Rummler, dass sie bisher noch keinen Hund in der Praxis behandelt habe, der einen Köder oder Gift gefressen hat. „Das war bisher kein Thema“, so Frau Rummler.

Auch Tierärztin Sabine Lux kennt die sich hartnäckig haltenden Gerüchte um die heimtückischen Köder, kann sich aber auch an keinen konkreten Fall erinnern. Sie beschreibt allerdings zwei Fälle in diesem und im vergangenen Jahr, als Grundstücksbesitzer sogenanntes Schneckenkorn im Garten ausgelegt haben. Schneckenkorn ist ein Ungeziefervernichtungsmittel, das häufig gegen Schneckenbefall im Garten eingesetzt wird. Es kann Metaldehyd enthalten, dessen Einnahme für Kinder und Säugetiere tödlich enden kann. „Es ist hochgiftig und kriminell, weil es auch für Kinder gefährlich ist“, sagt Frau Lux. Sie mahnt: „Gartenbesitzer sollten sich hüten, so etwas in den Garten zu legen“.

Ein Hund für Roland Schlenker, Telefon 0176 48800496

