Fiese Offerte Die Grünen wollen mehr Orden für Frauen. CDU-Minister Ulbig empfiehlt ihnen prompt die Ex-Chefin Antje Hermenau.

Sachsens Innenminister Markus Ulbig hat einen unkonventionellen Vorschlag gemacht. © dpa

Wenn Innenminister in der Öffentlichkeit stehen, ist der Themenkatalog so vielschichtig wie zumeist düster. Es geht um Polizei (zu schlecht ausgestattet), aggressive Neonazis (zu gut ausgestattet), deren Gegner (zu gut überwacht) und Islamisten (zu schlecht überwacht). Manchmal geht es um Sport, der häufig zu den Innenressorts zählt und einen Glamourfaktor in sich hat, der sich aus dem Drücken und Busseln heimkehrender Medaillengewinner speist. Manchmal geht es um Wohnungsbau und Mieten.

So gut wie nie geht es aber um Frauen. Womöglich ist Sachsens Innenminister Markus Ulbig deshalb Staatskanzleichef Fritz Jaeckel (beide CDU) dankbar, dass er ihn am Mittwochabend im Landtag bei dem quotenträchtigen Thema vertreten durfte. Man kann es vorwegnehmen: Ulbig hat die Sache – aus CDU-Sicht jedenfalls – gut gemacht.

Der Minister reagierte auf Kritik der Grünen, die den geringen Frauenanteil bei den Trägern des sächsischen Verdienstordens bemängeln. In der Sache hat die Ökopartei recht: Von 274 Geehrten sind gerade mal 35 weiblich, Änderungsbedarf besteht. Während die Grünen auf eine Art Frauenquote drängen, appelliert Ulbig gesamtgesellschaftlich. Alle seien aufgefordert, mehr Frauen vorzuschlagen.

Darüber lässt sich streiten, bemerkenswert ist etwas anders. Zunächst stichelte Ulbig nur, was zu kernigen Debatten dazuzählt. „Bei Gleichberechtigung geht es um Leistung, und nicht um Quoten.“ Das habe in Deutschland zu bislang fünf Ministerpräsidentinnen und einer Kanzlerin geführt. Bei den Grünen, teilte Ulbig aus, sitze aber mittlerweile wieder ein Mann an der Fraktionsspitze. Doch damit nicht genug. Ulbig, sonst eher ein sachlicher Redner, gab den Grünen einen Rat, wen sie für den vom Ministerpräsidenten verliehenen Orden vorschlagen könnten: „Wie wäre es mit Antje Hermenau, die sich über zwei Jahrzehnte mit ihrer Partei für eine starke und plurale Demokratie in Sachsen seit 1990 verdient gemacht hat?“

Schon nach dem Namen setzte CDU-Applaus ein. Man muss wissen, dass die auch bei Gegnern geschätzte Finanzexpertin Hermenau nach 25 Jahren die Grünen verlassen hat. Sie wollte ein Bündnis mit der CDU, das bei ihrer damaligen Partei schwer durchsetzbar war. Hermenau hatte 2015 davor gewarnt, dass Pegida-Demonstranten „mit der Ideologiekeule reflexhaft erschlagen werden sollen“.

Für links orientierte Grüne ist der Ulbig-Vorschlag eine fiese Offerte. Die Grünenabgeordnete Katja Meier ging gar nicht darauf ein. Gekontert hat sie dennoch fix und einen CDU-Mann als Kronzeugen benannt. Horst Köhler habe als Bundespräsident eine Quote fürs Bundesverdienstkreuz eingeführt. Genutzt hat es den Grünen nichts. Ihr Antrag wurde abgelehnt.

