Feuerwehr ohne Personalsorgen Die Feuerwehr in Sebnitz ist gut besetzt – eine Seltenheit. Das liegt auch an der Nachwuchsarbeit.

Beim Ausbildungstag trainierten die Feuerwehren aus Sebnitz und den Ortsteilen gemeinsam den Einsatz bei Hochwasser, hier an der Sandsackfüllmaschine. © Steffen Unger

Im Gegensatz zu den Kollegen im benachbarten Hohnstein, die nach dem Austritt von gleich sechs Kameraden zuletzt nicht ausrücken konnten, hat die Feuerwehr in Sebnitz keine Personalprobleme. „Die Tagesbereitschaft ist gegeben“, sagt der Sebnitzer Stadtwehrleiter Björn Hoyer. Nun hat Sebnitz grob überschlagen dreimal so viele Einwohner wie Hohnstein und auch eine entsprechend größere Feuerwehr. Damit auch tagsüber genügend Einsatzkräfte zur Verfügung stehen, haben sich die Sebnitzer aber trotzdem einige Gedanken gemacht. Gleich eine Handvoll Mitarbeiter der städtischen Tourismus- und Dienstleistungsgesellschaft (TDS) ist ehrenamtlich in der Feuerwehr aktiv, hinzu kommen drei weitere Angestellte aus dem Sebnitzer Rathaus. Als Bedienstete der Stadt rücken sie bei einem Alarm in jedem Fall aus. Hinzu kommen Kameraden, die sowohl in der Feuerwehr in Ulbersdorf als auch in Sebnitz Mitglied sind und auch hier mit rausfahren. Die Wehrleiter stimmen sich untereinander ab und nutzen Synergieeffekte, erklärt der Sebnitzer Feuerwehrchef Björn Hoyer. Ein weiterer Feuerwehrmann wohnt zwar in der Nähe von Niesky, leistet aber auch in Sebnitz seinen Dienst, weil er im hiesigen Bosch-Werk arbeitet.

Alle Ortsteile zusammengenommen verfügt die Feuerwehr Sebnitz über rund 220 aktive Kameraden, eine Zahl, die schon seit einigen Jahren konstant ist. Neben der Hauptwache in Sebnitz mit über 50 Männern und Frauen im aktiven Dienst sind vor allem die Wehren in Hinterhermsdorf und Ottendorf mit jeweils mehr als 30 aktiven Feuerwehrleuten stark vertreten. Hinzu kommen insgesamt über 100 Mitglieder in den Alters- und Ehrenabteilungen.

Einen wesentlichen Anteil an der guten Personalsituation haben die Jugendfeuerwehren, die regelmäßig für Nachwuchs sorgen. „Das lebt vor allem von den Jugendfeuerwehrwarten, die sich richtig große Mühe geben“, sagt Feuerwehrchef Hoyer. Natürlich muss bei der Ausbildung etwas hängenbleiben, aber es soll eben auch Spaß machen. Also gehören nicht nur Feuerwehrtechnik, Erste Hilfe oder Wettkämpfe zum Programm, sondern ebenso Zeltlager und Tagesfahrten. Bis auf Hertigswalde hat jeder Ortsteil eine eigene Jugendfeuerwehr, sieben Stück sind es insgesamt. Erst kürzlich waren alle zusammen auf einem Ausflug in Prag. Um die rund hundert Kinder und Jugendlichen mit ihren Betreuern dahin zu befördern, wurden extra zwei Reisebusse angemietet.

Idealerweise gehen Wissensvermittlung und Spaß natürlich Hand in Hand, so wie Anfang Januar in Hinterhermsdorf. Da stand „technische Hilfeleistung klein“ im Ausbildungsplan, in diesem Fall das Ausleuchten eines Einsatzortes, wie es zum Beispiel bei einem nächtlichen Verkehrsunfall nötig ist. Die Hinterhermsdorfer haben das Aufstellen der Scheinwerfer am Rodelhang geübt – und danach ein paar Abfahrten unter Flutlicht genossen.

