Feuerwehr-Fax seit zwei Wochen tot 14 Tage nach dem Blitzeinschlag ist das halbe Dorf noch ohne Telefonanschluss. Ein wichtiger Anschluss ist auch gestört.

Gemeindewehrleiter Friedemann Böhme schaut jeden Tag nach dem Faxgerät im Ponickauer Gerätehaus nach. Seit zwei Wochen funktioniert es nicht mehr. Nach einem Blitzeinschlag im Dorf waren sämtliche Telefonanschlüsse defekt. Die Feuerwehrleute warten heute noch darauf, dass die Telekom ihren Anschluss repariert. So lange kann die Feuerwehr keine Einsatzbefehle per Fax empfangen. © Kristin Richter

Die gute Nachricht zuerst: Das Festnetz-Telefon von Familie Driesnack aus Ponickau geht wieder. Am Dienstag war ein Service-Techniker der Telekom vor Ort. „Der Kunde hat uns bestätigt, dass nun alles einwandfrei funktioniert. Er erhält das monatliche Grundentgelt erstattet“, sagt Hubertus Kischkewitz, der Pressesprecher der Deutschen Telekom AG in Bonn.

Gerd Driesnack hatte sich an die SZ gewandt, als nach einem Blitzeinschlag in der Nähe der Grundschule tagelang das Festnetztelefon nicht funktionierte. Das was am Freitag vor zwei Wochen. Die Lokalredaktion stellte den direkten Kontakt zur Telekom-Zentrale in Bonn her. Und siehe da, das Telefon ist wieder am Netz. Laut Kischkewitz seien Fehler in der sogenannten TEA-Dose (Teilnehmer-Anschluss-Einheit) und im NTBA (Netzabschlussgerät bei einem ISDN-Basisanschluss) aufgetreten. „Beide Fehler können durch Überspannung nach einem Kabelschaden passieren“, so der Telekomsprecher.

Die SZ rief am Donnerstagvormittag bei Familie Driesnack an, um sich selbst davon zu überzeugen, dass sie per Festnetztelefon erreichbar ist. „Diesmal stimmt’s“, sagt Mutter Erika Driesnack. Aber es gebe immer noch zahlreiche Leute in Ponickau, die telefonisch von der Außenwelt abgeschnitten sind.

Dazu zählt auch eine der wichtigsten Institutionen im Dorf: die Freiwillige Feuerwehr. Deren Telefonanschluss ist außer Betrieb. Und damit auch das Faxgerät, das für die Kameraden immens wichtig ist. Denn per Fax erhalten sie von der Leitstelle in Dresden schriftlich ihre konkreten Einsatzbefehle. „Wir schnappen uns normalerweise das Fax und ab geht die Post“, sagt Gemeindewehrleiter Friedemann Böhme.

Immer mehr Feuerwehren im Landkreis Meißen schaffen sich Faxgeräte an, um die Disponenten in der Dresdner Großleitstelle zu entlasten. „Früher haben wir immer die Leitstelle in Riesa angefunkt, um zu erfahren, wo es brennt“, erzählt Böhme. Doch seitdem es die kleinere Leitstelle in Riesa nicht mehr gibt, soll das eher die Ausnahme sein. Die Dresdner Leitstellen-Disponenten wären überfordert, wenn sie jeden einzelnen Einsatzbefehl zwischen Strehla und Bad Schandau mündlich per Funk überliefern müssten.

Deshalb sei es wichtig, dass auch das Ponickauer Feuerwehr-Faxgerät so bald wie möglich wieder funktioniert, so der Gemeindewehrleiter. Seit fast zwei Wochen tut es das nicht. „Ich gehe jeden Tag ins Gerätehaus und das Fax geht nicht“, schimpft Böhme. „Langsam wird es nervig.“ – Falls die Sirene ertönt, müssen die Ponickauer Feuerwehrleute vorerst wieder zum Funkgerät greifen und bei der Leitstelle Dresden nachfragen. Das hält auf, wo doch jede Sekunde zählt.

Für Hausaufgaben ins Nachbardorf

Böhme, der selbst in Ponickau wohnt, sieht nicht nur Probleme für seine Kameraden durch den Telefonausfall. Auch viele junge Familien mit schulpflichtigen Kindern hätten zurzeit extrem viel Stress. Denn viele Hausaufgaben seien heutzutage nur noch mit Internet-Recherche möglich. Wie Böhme berichtet, müssten Ponickauer Schüler in die Nachbardörfer fahren, um ihre Hausaufgaben erledigen zu können. Dieser Zustand sei auf die Dauer untragbar.

Was den Ponickauern besonders sauer aufstößt, ist das ursprüngliche Versprechen der Deutschen Telekom, „mit Hochdruck an der Lösung der Probleme“ zu arbeiten. Immerhin ist jetzt wieder das hiesige Pfarramt und die Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule telefonisch erreichbar. Letztere seit Mittwoch. Dagegen muss das Montessori-Kinderhaus, genauso wie die Feuerwehr, auf das Frei-Zeichen noch warten. Und das seit zwei Wochen.

Am 11. August war während eines heftigen Unwetters ein Blitz in der Nähe der Ponickauer Grundschule eingeschlagen. Mehrere Augenzeugen wollen einen Feuerball gesehen haben, der scheinbar auf die Erde fiel. Andere erinnern sich an einen extrem lauten Knall, der gegen 15 Uhr förmlich die Luft zerrissen habe.

