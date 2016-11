Feueralarm beim MDR

© Symboldbild: dpa

Das Fernsehprogramm des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) ist am Dienstag infolge eines Feueralarms kurzzeitig unterbrochen worden. Die Aussendung wurde dadurch knapp eine halbe Stunde am späten Nachmittag gestört, wie es beim Sender in Leipzig hieß. Mitarbeiter mussten das Gebäude in der Leipziger Südvorstadt zeitweise verlassen. Nach Polizeiangaben handelte es sich um einen Fehlalarm und keinen offenen Brand. Den Angaben zufolge läuft das Fernsehprogramm inzwischen wieder. (dpa)

