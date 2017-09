Feucht-fröhlicher Start Trotz Regens kamen viele zur Eröffnung. Stimmung kam dennoch auf – auch ein Künstler war zu Späßen aufgelegt.

Landtagspräsident Matthias Rößler und MDR-Moderatorin Uta Bresan eröffneten mit dem Löbauer Maskottchen am Freitagabend den Tag der Sachsen in Löbau und ließen Luftballons in den verregneten Himmel steigen © Rafael Sampedro

Singing in the rain“ steht auf dem Schirm einer Besucherin. Mit vielen anderen hat sich die Dame mit dem Schirm am späten Freitagnachmittag auf dem Löbauer Altmarkt vor der MDR-Bühne versammelt. Eine junge Frau wischt fleißig die Stühle im Bereich für geladene Gäste direkt vor der Bühne ab. Aber setzen wollen sich dort nur wenige.

Vor lauter Regenschirmen sieht man kaum die Menschen auf der Bühne. Sportvereine aus der Umgebung, aus Löbau, Zittau, Ebersbach und anderen Orten eröffnen das Programm mit Akrobatik, Kampfkunst, Rhönradturnen und anderen Darbietungen. Die Rhönradturnerinnen lächeln tapfer im Regen, ihre Sportgeräte passten nicht mit unters Bühnendach. Vereine wie die der Sportler spielen das ganze Wochenende eine wichtige Rolle. Denn der Tag der Sachsen ist das Fest der Vereine, kündigt MDR-Moderatorin Uta Bresan die große Fete an. Kurz zuvor stöckelte sie in schwarzen Pumps, dünnem Jäckchen und Regenschirm über das Kopfsteinpflaster auf dem Altmarkt, um zum Bühneneingang zu gelangen. Das Wetter hatte es wirklich nicht gut gemeint mit den Löbauern zum Start des großes Tages. Erstmals findet der Tag der Sachsen in Löbau statt und seit Längerem wieder einmal in der Oberlausitz. Auf vielen Themenbühnen und vier Medienbühnen von Radiosendern werden Programme gezeigt, Vereine treten auf, bekannte Künstler geben Konzerte.

Singen im Regen, das könnte das Motto für den Tag der Sachsen werden. Zumindest die Eröffnung am Freitag ist ziemlich feucht gewesen. Schon am Nachmittag hat Max Giesinger im Regen gesungen. Nur zur Probe, das eigentliche Konzert fand erst am Abend statt. Aber Soundcheck muss sein, zur Not auch mit dickem Pulli und Kapuze. So eingepackt waren auch die Mädels der Tanzgruppe „Little Firebirds“ aus Schönbrunn bei Bischofswerda. Sie tanzen am Wochenende im Programm auf der Bühne des Landessportbundes am Bahnhof. Am Nachmittag machten sie aber einen Abstecher zum Neumarkt, um dort auf der Bühne von Hitradio RTL dem Sänger beim Proben zuzusehen. Der wagt sich sogar aus dem Schutz der überdachten Bühne, um mit den Mädels ein Foto zu machen. Und er hat sogar bei der SZ-Foto-Aktion mitgemacht und ein Selfie mit der Zeitungsente, einem kleinen gelben Gummitier, geschossen. Das gibt es auf der Facebookseite der SZ Löbau zu sehen. Sachsentag-Besucher können es ihm nachmachen, sich am SZ-Stand auf der Bahnhofstraße ein Tierchen abholen und ein Foto von sich und der Ente auf dem Festgelände schießen. Daraus entsteht dann eine lustige Bildergalerie.

Eine Stunde nach dem Fotoshooting mit Max Giesinger auf dem Altmarkt zur offiziellen Eröffnung: Matthias Rößler, Präsident des Sächsischen Landtags und des Kuratoriums Tag der Sachsen, lässt gemeinsam mit Moderatorin Uta Bresan Luftballons in den Sachsenfarben in den verregneten Himmel steigen. Er ist zuversichtlich, dass das Fest toll und friedlich wird. Davon ist auch Löbaus Oberbürgermeister Dietmar Buchholz überzeugt. „Die Aufregung legt sich so langsam“, gesteht er, und dass es auch für ihn spannende Tage waren so kurz vor der Eröffnung. „Es ist alles gut vorbereitet. Viele Helfer und Freiwillige haben wochenlang dafür gearbeitet.“ Da lasse man sich vom Regen nicht unterkriegen. „Es wird besser“, verspricht Buchholz. Und erinnert sich daran, wie der Tag der Sachsen im Vorjahr in Limbach-Oberfrohna endete: mit Regen. Kurz vor Schluss sei sogar die Bühne gesperrt worden wegen drohenden Unwetters.

So schlimm ist es in Löbau am Freitag nicht gekommen – auch wenn schon ein Sonderparkplatz für Helfer im Wasser versank und nicht mehr genutzt werden konnte. Der Stand vom Lokal „Am Altmarkt“ hat sich auf den Wetterumschwung eingestellt – und setzt auf Glühweinausschank statt Bier. Das soll laut Matthias Rößler nicht das ganze Wochenende nötig sein. Auch der Chef des Sachsentages verspricht im Hinblick auf den Dauerregen: „Alles wird besser.“ Tatsächlich zeigt das Wetterradar für Sonnabend nur noch Wolken ohne Regen an. Und Sonntag soll sogar die Sonne rauskommen.

