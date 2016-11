Felssturz im Großen Zschand Mehrere große Sandsteinblöcke sind auf die Forststraße gestürzt. Der Hüttenwirt des Zeughauses entdeckte die Steine.

Gesperrt ist der vielbegangene Wanderweg zwar nicht, einzelne Felsblöcke hängen aber noch an Bäumen fest. © Mike Jäger

Sächsische Schweiz. Große Sandsteinblöcke sind in der Nacht zum Sonntag im Großen Zschand auf die Forststraße zwischen Neumannmühle und Zeughaus heruntergebrochen. Der Hüttenwirt des Zeughauses in der Sächsischen Schweiz entdeckte den Felssturz nach SZ-Informationen am Sonntagmorgen. Am Nachmittag wickelte ein Nationalparkwächter Flatterband um die Brocken, gesperrt wurde der vielbegangene Wanderweg jedoch nicht. Am Hang unterhalb der Abbruchstelle sind weitere abgebrochene Felsblöcke hinter einer Fichte verkeilt. Zuletzt kam es vor einem Jahr zu einem größeren Felssturz am Lößnitzturm, ebenfalls im Großen Zschand.

