Feige Taten

Die Urteilsverkündung beginnt mit Verspätung. Es dauert ein wenig, bis die Wachtmeister nach gründlichen Sicherheitskontrollen die 152 Plätze für die Zuhörer und Journalisten verteilt haben. Es sind Angehörige und Freunde der Angeklagten gekommen, auch Leute, die erkennbar der rechten Szene angehören, sitzen im Saal. Als der Vorsitzende Richter Thomas Fresemann die Strafen verkündet, weint eine Frau, andere protestieren leise. Es ging nie darum, erklärt Fresemann zu Beginn der etwa vierstündigen Urteilsbegründung, ein Exempel zu statuieren. Höhnisches Lachen ist zu hören. „Zu diesem Verfahren wäre es ohne Ihre Taten nicht gekommen“, spricht der Richter in Richtung der Angeklagten.

Es sei falsch, von jugendtypischem Verhalten zu sprechen. Alle acht Angeklagten, sieben Männer und eine Frau, seien berufstätig gewesen, hätten unauffällig und in festen Partnerschaften gelebt. Und dennoch hätten sie nach einem kurzen Prozess der Radikalisierung schwere Straftaten begangen, konspirativ und organisiert. Bei dem Überfall auf das Haus in der Dresdner Overbeckstraße habe die Gruppe „bürgerkriegsähnliche Zustände“ herbeigeführt. Der gründlich vorbereitete Angriff auf Vorder- und Hinterhaus könne nicht als eine „aus dem Ruder gelaufene politische Auseinandersetzung“ verniedlicht werden. Es ist wichtig, dass der Nazi-Terror weitergeht, hieß es anschließend im geheimen Chat der Gruppe.

Damals, im Sommer 2015, verging kein Wochenende in Freital, Dresden und anderswo ohne Demonstrationen gegen Flüchtlinge, Pöbeleien, Pyroattacken. Anfang März, zwei Tage, nachdem bekannt wurde, dass in Freital eine Notunterkunft für Flüchtlinge eingerichtet wird, fand die erste Demo statt. Einer der Anmelder ist der Angeklagte Philipp Wendlin. An diesem Freitagabend knallte es in der Stadt: Einige Teilnehmer wollten die geplante Route des Protestmarsches verlassen und attackierten die Polizei mit Pyrotechnik, um zum ehemaligen Leonardo-Hotel zu gelangen. Die Polizei sprach von „erlebnisorientierten Jugendlichen“, Böller und Raketen seien an der „unteren Schwelle“.

Dabei blieb es jedoch nicht. Ab diesem Zeitpunkt gab es regelmäßig Demonstrationen und andere Protestaktionen gegen Flüchtlinge. Deutschlandfahnen wurden geschwenkt. An die Asylbewerber wolle man sich nicht gewöhnen, hieß es. Auf den Transparenten standen Slogans wie „Unsere Schulen sanieren statt Ausländerheime bauen“ oder „Politiker plündern unsere Sozialkassen“. Timo Schulz und Wendlin traten als Ordner auf. Dann gründete sich die „Bürgerwehr FTL/360“. Ab April 2015 patrouillierten deren Mitglieder in Regionalbussen in Freital und Umgebung, um „für Sicherheit und Ordnung zu sorgen“. Kurz zuvor hatten Marokkaner in der 360er-Buslinie Schüler belästigt und geschlagen.

Bei Patrouillen blieb es nicht. Es kursierten Berichte über vermeintliche kriminelle Aktivitäten der Asylbewerber, bei Facebook wurde über Diebstähle und sexuelle Belästigung berichtet. Die Informationen basierten auf Hörensagen und waren meistens Luftnummern. Fast wöchentlich werden die Unterkünfte der Asylbewerber angegriffen, auch auf der Straße wurden Flüchtlinge immer öfter bedrängt, beschimpft und auch geschlagen. Im Juni einigten sich die Demo-Initiatoren mit Stadt und Landkreis auf eine Demopause und leisere Töne. Den härteren Kalibern in Freital ging das gegen den Strich. Von „Einknicken“ war die Rede, für die Bürgerwehr FTL/360 waren das „Verräter“ an der Sache.

Ende Juni 2015 eskalierte die Situation in der Stadt: Das Leonardo-Hotel wurde zur Erstaufnahmeeinrichtung, es sollten zusätzlich bis zu 280 Flüchtlinge dort wohnen. Tagelang belagerten Asylgegner das Gelände. Die Bürgerwehr mischte mit, ein Auto von Pro-Asyl-Aktivisten wurde mit einem Baseballschläger angegriffen – Schulz war mitten drin.

Ab Juli häuften sich die Anschläge mit Sprengstoff – immer mit illegalen Böllern aus Tschechien. Erst flogen Briefkästen in die Luft, dann das Auto des Linken-Stadtrats Michael Richter, später sein Büro auf der Dresdner Straße – „Versicherungsbetrug“ mutmaßte die Bürgerwehr und postete Bilder, die vom Fahrersitz eines Regional-Busses aus aufgenommen wurden. Nur wenige Wochen danach hing eine „To-Do“-Liste an der Scheibe – mit den Namen etlicher Freitaler Flüchtlingsunterstützer, manche sind abgehakt. Später wurde die Wohnung von Asylbewerbern in der Bahnhofstraße angegriffen.

Bei allen Demos in der Region waren die Mitglieder der Gruppe Freital dabei: In Dresden flogen nahe einem Zeltlager für Flüchtlinge Baustellenbaken auf Gegendemonstranten. In Heidenau wurde Schulz Ende August bei den Ausschreitungen auf Videos identifiziert. Die Bürgerwehr organisierte Mitfahrgelegenheiten zu den Krawallen am Praktiker-Baumarkt. Zwei Tage nach den Krawallen warnte Schulz auf seiner Facebook-Seite „alle, die in Heidenau, Freital oder in der Zeltstadt dabei waren“ vor angeblich bevorstehenden Hausdurchsuchungen.

Am Morgen des 1. November 2015 weckte um 0.45 Uhr wieder eine Explosion die Bewohner der Wilsdruffer Straße in Freital. „Es knallte dreimal hintereinander: rums, rums, rums. Dann gab es eine leichte Schockwelle, der Boden hat gebebt“, schilderte ein Nachbar im Zeugenstand das Geschehen. Es ist der Anschlag, den der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts in seinem Urteil am Mittwoch als versuchten Mord wertet. Die Täter hätten nach Probesprengungen die potenziell tödliche Wirkung des Sprengstoffs gekannt. Die Sprengkraft eines C-12-Böllers sei vergleichbar mit kleinen Handgranaten, wie sie im jugoslawischen Bürgerkrieg eingesetzt worden waren, zitiert Fresemann einen Gutachter aus dem Prozess.

„Es gab gerade einen Anschlag auf mein Haus, das sollten Sie sich vielleicht mal angucken. Die Schäden sind gravierend, die Explosion hat die Fenster zerstört, die Asylbewerber hat es mächtig erwischt“, ist auf dem Mitschnitt des kurzen Telefonats zwischen dem Nachbarn und der Polizei zu hören. Der Polizist: „Wie lange ist das her?“ „Vielleicht fünf Minuten“, antwortete der Nachbar. „Sind die, die die Steine geworfen haben, noch da?“ „Nein.“ „Na gut, ich schicke jemanden vorbei.“ Zehn Minuten später erreichte eine Streife mit zwei Polizisten den Tatort – ohne Blaulicht.



Nach der Verhaftung hatten alle acht Angeklagten bei der Polizei ausgesagt und sich nach Kräften gegenseitig belastet. Im Prozess redeten nur der Jüngste, Justin S., und Patrick Festing. Das umfassende Geständnis Festings habe eine geringere Strafe für ihn ermöglicht, sagt Fresemann. Festing habe ohne Rücksicht auf sich selbst ausgepackt und sei „der Erste gewesen, der aus dem Graben springt“. Die übrigen Angeklagten ließen schriftliche Erklärungen von den Anwälten vorlesen. Sie gaben die Anschläge zwar zu. Wenn es aber um ihre Motive und um die politische Einstellung geht, blieben sie vage. Die Chat-Nachrichten und Textbotschaften, die im Prozess vorgespielt werden, waren jedoch eindeutig. Asylbewerber sind „Kanaken“ und „Bimbos“, die „man aufknüpfen“ müsste, hieß es dort.

In seiner Aussage sagte Festing, Schulz könne andere mitreißen, Wendlin sei stark im Internet und im Verfassen von Texten – und er selbst sei mehr der Ideengeber und Planer gewesen. Ein ehemaliger Kumpel von Schulz beschrieb den 29-jährigen Anführer so: „Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so viel Hass in sich hat.“ Festing sagte im Prozess, es seien alle rechtskonservativ gewesen, man habe „Wut“ gehabt auf die Flüchtlingspolitik. Sein Hauptgegner sei aber die Antifa gewesen, gab er an. Durch Freital ging in dieser Zeit ein tiefer Riss – auch, weil sich das Rathaus nicht klar positioniert. Auf dem Höhepunkt der Ereignisse erklärte Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU), es gebe keine nennenswerte Neo-Nazi-Szene in seiner Stadt. Wochen später durchsuchte die Polizei die Wohnungen der Angeklagten.

Die Verurteilung der Angeklagten als Terroristen begründet Fresemann am Mittwoch mit dem Organisationsgrad der Gruppe sowie ihrer Abgrenzung von anderen. Die Aufnahme in den „schwarzen Chat“ wurde streng reguliert. Die Auswahl der Ziele, die Planung und die Beschaffung des Sprengstoffs seien intern intensiv besprochen worden. Festing oder Schulz seien bei allen Taten dabei gewesen. Wendlin, dem das Gericht eine nationalsozialistische und antisemitische Gesinnung zuschreibt, sei ein „klarer Radikalisierungsfaktor“ in der Gruppe gewesen. Das Argument der Verteidiger, die Angeklagten hätten spontan gehandelt, wies Fresemann zurück. „Das ist nicht richtig.“

Die Gruppe Freital sei eine, so Fresemann, schwerstkriminelle Vereinigung, die die Tötung von Menschen in Kauf genommen habe. Ihr Zweck sei es gewesen, Sprengstoffanschläge zu verüben und die Bevölkerung erheblich einzuschüchtern. Sie habe ein Klima der Angst unter Flüchtlingen und ihren Unterstützern verbreitet.

Der jüngste Angeklagte, der 20-jährige Justin S., verließ den Gerichtssaal am Tag der Urteilsverkündung nach knapp zwei Jahren Untersuchungshaft als freier Mann. Das Gericht verurteilte ihn zu einer Jugendstrafe von vier Jahren. Ein Jugendgericht muss entscheiden, ob er seine Reststrafe noch verbüßen muss oder sie zur Bewährung ausgesetzt wird. Fresemann würdigte sein umfassendes Geständnis, dass er trotz persönlicher Bedrohungen abgelegt habe. Er habe sich glaubhaft von den Taten distanziert und Reue gezeigt.

In den großen Gerichtssaal im Norden der Stadt, in dem exakt ein Jahr lang verhandelt wurde, könnten nun theoretisch die ersten Flüchtlinge einziehen. Der Raum war ursprünglich ein Speisesaal. Er gehört zu einer neuen Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) für rund 700 Asylbewerber, die im April vorigen Jahres dort einziehen sollten. Da die Gerichte in Dresden keinen eigenen hinreichend großen Hochsicherheitssaal haben, hat das Innenministerium dem Oberlandesgericht die Kantine zur Verfügung gestellt. Der Zweckbau gegenüber der Mülldeponie und in unmittelbarer Nähe der Justizvollzugsanstalt wurde für rund fünf Millionen Euro umgebaut, seither dient er als Verhandlungssaal. Auch ein Prozess gegen einen syrischen Islamisten hat hier im vorigen Jahr stattgefunden.

Das Innenministerium hat bereits offiziell um Rückgabe des Gebäudes gebeten. Auf das Oberlandesgericht warten allerdings zwölf Islamisten-Prozesse, die der Generalbundesanwalt an Sachsen abgegeben hat. Selbst, wenn jeweils nur ein oder zwei Terrorverdächtige auf der Anklagebank sitzen, gelten Sicherheitsstandards, die bisher nur der umgebaute Speisesaal bietet.

