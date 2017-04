Kolumne „Sächsisch betrachtet“ Faule Eier in der Staatskanzlei? Wenn über Sachsens Politiker die Nase gerümpft wird, hat das manchmal triftige Gründe.

© dpa

EIGENTLICH wollte Sachsens Staatsregierung entspannt in die Osterfeiertage starten. Dazu gehört auch, dass man zuvor erst einmal das Wahlvolk beruhigt. Bei der dafür notwendigen wöchentlichen Erfolgsmeldung setzte man im Dresdner Regierungsviertel diesmal auf eine dezente Mischung aus Tierliebe und Tipps für Feinschmecker und garnierte alles mit der üblichen Schaufelschippe Nationalstolz: „Sächsische Karpfen sind die Besten“ lautete die frohe Osterbotschaft, nachdem heimische Teichwirtschaften bei einem Leistungsvergleich zwischen europäischen Karpfenzüchtern ganz weit vorn gelandet waren. Merke: Mit frischen Fischen lassen sich immer noch trefflich alle Mäuler stopfen. Oder anders: Wer kaut, der meckert nicht.

DOCH kaum war diese schuppige Beruhigungspille gleichmäßig aufs Volk verteilt, tauchte ein anderes Problem auf. Diverse neue Landtagsdokumente belegen jetzt nämlich, was wir Bürger schon immer geahnt haben: In der Politik im Allgemeinen und in der Dresdner Staatskanzlei im Besonderen geht es äußerst anrüchig zu. Man kann auch sagen, es stinkt mitunter an allen Ecken und Enden. Tatsächlich musste die Regierung einräumen, dass man in der Staatskanzlei zuletzt diverse Schwierigkeiten beim Durchatmen hatte. So wurde eigens für 2 979 Euro ein Gutachten zum Zustand der Sanitäranlagen in der sächsichen Staatskanzlei erstellt. Später folgte ein weiteres für 1 547 Euro, bei dem Technikexperten die Raumluft in der politischen Machtzentrale überprüften. Ob diese mittlerweile wieder in Ordnung ist und was die Ursache für die strenge Vor-Ort-Luft gewesen sein könnte, verschweigt man uns. War es der zu lange gelagerte Oster-Fisch oder etwa vergessene faule Eier vom letzten Jahr? So oder so – wir Bürger riechen das bestimmt noch raus.

zur Startseite