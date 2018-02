Fast jeder Zweite wird im Internet zum Opfer Die Cyberkriminalität nimmt auch im Freistaat zu, aber nur wenige Betroffene erstatten Anzeige. Sachsen will deshalb die Beratung ausbauen.

Bonn. Die Zahlen steigen, kriminelle Angriffe im Internet werden immer häufiger. Rund 41 Prozent der Internetnutzer in Deutschland sind schon einmal Kriminellen im Netz zum Opfer gefallen. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage hervor, die das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK) anlässlich des Safer Internet Days an diesem Dienstag in Auftrag gegeben haben.

Demnach gab knapp jeder Fünfte an, bereits von Schadsoftware wie Viren oder Trojaner befallen worden zu sein. Acht Prozent wurden beim Online-Shopping betrogen, sechs Prozent wurden Opfer von Phishing, fünf Prozent von Identitätsdiebstahl. Weitere genannte Bereiche waren Erpressungssoftware (4 Prozent) oder Cybermobbing (3 Prozent). Befragt wurden rund 2 000 Menschen in ganz Deutschland.

In Sachsen lagen die bei einer Umfrage ermittelten Zahlen im Herbst sogar noch deutlich höher. So gaben 58 Prozent der Internet-Nutzer in einer vom sächsischen Innenministerium beauftragten Umfrage an, schon einmal Opfer eines Cyber-Angriffs geworden zu sein. Die häufigsten Delikte sind die Infizierung privater Computer durch Schadsoftware, Warenbetrug im Internet sowie Identitätsdiebstahl. Allerdings wurden viele dieser Attacken offenbar falsch bewertet – nur etwa 15 Prozent der Opfer erstatteten wegen des Vorfalls Anzeige bei der Polizei.

Dieser Trend zeigt sich auch bei der bundesweiten Befragung. Mehr als die Hälfte der Betroffenen erklärten, dass sie sich nach den Attacken selbst geholfen hatten. 24 Prozent suchten Hilfe bei der Familie oder bei Freunden. Nur 19 Prozent erstatteten Anzeige. „Wenn Sie Opfer von Cyber-Kriminalität geworden sind, erstatten Sie Strafanzeige bei der Polizei“, forderte der ProPK-Vorsitzende Gerhard Klotter. Dadurch bekämen Ermittler wichtige Hinweise über das Vorgehen der Täter. Zudem können Warnhinweise veröffentlicht werden, um andere Internetnutzer vor Schaden schützen zu können.

Den Umfrage-Ergebnissen zufolge spielt für die Nutzer die Sicherheit beim Surfen besonders im Finanzbereich eine große Rolle. So ist sie für 71 Prozent beim Online-Banking besonders relevant, gefolgt vom Online-Shoppen (45 Prozent). Kaum eine Rolle spielt sie dagegen bei der Nutzung sozialer Netzwerke (11 Prozent), Cloud-Dienste (8 Prozent) oder bei vernetzten Hausgeräten (4 Prozent).

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) forderte zu mehr Wachsamkeit im Netz auf. „Sensibilisierte Nutzer sind der beste Hacker- und Virenschutz.“ Der Freistaat werde Informationsangebote ausbauen sowie mehr Spezialisten bei der Polizei („Cybercops“) einstellen. (dpa/SZ/abi)

