Fast jeder vierte Sachse lebt allein Die Zahl der Singlehaushalte wächst immer weiter. Aber kleine Wohnungen sind rar. Die Vermieter reagieren.

Die Nachfrage nach Ein- und Zweiraumwohnungen in Sachsen bleibt groß. © Symbolbild/dpa

Sachsen ist die Singlehochburg unter den Bundesländern. In mehr als jedem dritten Haushalt wohnt nur eine Person. Damit liegt der Freistaat über dem Bundesdurchschnitt. Mehr noch: Abgesehen von den Stadtstaaten hat kein Bundesland bei den Alleinlebenden eine höhere Quote. Und die Zahl steigt weiter. Mittlerweile lebt fast jeder Vierte im Freistaat allein. 2008 war es noch jeder Fünfte.

Die Zahlen hat das Statistische Landesamt jetzt veröffentlicht. Die Statistik zeigt auch, dass es je nach Region große Unterschiede gibt. Singlehaushalte kommen vor allem in den drei Großstädten Dresden, Leipzig und Chemnitz, aber auch im Kreis Görlitz häufig vor. Rund um Meißen gibt es hingegen die wenigsten Alleinlebenden.

Vor allem Jüngere leben in Singlehaushalten. Die 20 bis 25-Jährigen führen das Ranking an. 44,8 Prozent dieser Altersgruppe leben allein, gefolgt von den 25 bis 30-Jährigen. Neu ist, dass immer mehr Sachsen über 50 eine Wohnung für sich allein haben. Den höchsten Anstieg gibt es bei den 60 bis 65-Jährigen. 2009 lebte jeder sechste Sachse in dieser Altersgruppe allein, jetzt ist es bereits jeder Fünfte.

Ein Trend mit Folgen. Die Alleinlebenden stellen den Wohnungsmarkt vor Herausforderungen. Zwar stieg in den vergangenen Jahren die Zahl der Ein- und Zweiraumwohnungen in Sachsen – jährlich kamen etwa 400 Mini-Wohnungen hinzu. Dennoch bleibt die Nachfrage groß.

Das beobachtet auch der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Allerdings sind es nicht die Einraumwohnungen, für die sich alleinlebende Sachsen interessieren. „Auch Singles beanspruchen, sofern sie es sich leisten können, inzwischen häufig Zweiraumwohnungen“, erklärt Verbandssprecher Alexander Müller. Nur in den Großstädten stünden Einraumwohnungen hoch im Kurs. Das hänge vor allem mit den Mietpreisen zusammen. Der Verband vertritt Wohnungsunternehmen, die mit 316 000 Mietwohnungen fast ein Viertel des Bestandes in Sachsen bewirtschaften. Gut die Hälfte sind inzwischen Ein- und Zweiraumwohnungen.

Nicht ganz so deutlich zeigt sich der Trend beim Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften. „Beim Neubau entstehen kleinere barrierefreie Wohnungen für Ältere, aber auch viele Familienwohnungen mit vier und fünf Zimmern“, erklärt Verbandschef Axel Viehweger. Auf große Wohnungen setzt auch Mathias Schulze, Vorsitzender der Wohnungsgenossenschaft Dresden. Aber. „Die Singlehaushalte nehmen auch bei uns zu“, sagt er. Um der Nachfrage gerecht zu werden, habe die Genossenschaft erst kürzlich zum Beispiel im Komplex „Klotzscher Höfe“ viele Ein- und Zweiraumwohnungen gebaut.

