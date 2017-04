Fast 80 Jahre Gefängnis für einen Volkssport Steuersünder haben immer neue Tricks auf Lager – der Freistaat reagiert mit moderner Technik und härteren Gesetzen.

Vor allem in der Gastronomie ein Problem: Mithilfe elektronischer Registrierkassen werden die tatsächlichen Einnahmen häufig nach unten manipuliert, um dadurch Steuern zu sparen. Ab 2018 will der Fiskus dank neuer Gesetze härter durchgreifen. © mauritius images

Der Humor macht um Finanzämter keinen Bogen. Den Beweis traten am Mittwoch Sachsens Steuerfahnder an, als sie in Dresden ihre Jahresbilanz für 2016 veröffentlichten. So ist nämlich laut Beate Gropp, amtierender Chefin des Finanzamtes Dresden-Nord, der Steuerbetrug genau so alt wie das Steuerzahlen selbst. Augenzwinkern erklärt sie ihn deshalb einfach zum „ältesten Volkssport überhaupt“.

Doch weil dieser genauso schädlich wie strafbar ist, treten Gropp und ihre Kollegen vehement dagegen an. Konzentriert an drei Standorten in Chemnitz, Leipzig und eben in Dresden gehen die Prüfer jedes Jahr landesweit Tausenden Verdachtsfällen nach – mit Erfolg. So stehen hinter den knapp 52 Millionen Euro an hinterzogenen Steuern, welche die gut 100 sächsischen Fahnder allein im vergangenen Jahr aufspürten, eine Vielzahl von Konsequenzen für die ertappten Steuerbetrüger. Neben den fälligen Steuernachzahlungen – samt Zinsen – wurden durch die Gerichte für rund eine Million Euro zusätzliche Geldstrafen und Geldauflagen ausgesprochen. Dazu kommen rechtskräftige Freiheitsstrafen (Gefängnis oder Gefängnis auf Bewährung) im Gesamtumfang von 79,3 Jahren.

Der Trick mit dem Trainingsstick

Auf die immer neuen Tricks der Betrüger reagieren die Fahnder mit bewährten Methoden. Intensiv geprüft wird vor allem bei offensichtlichen Unstimmigkeiten in der Steuererklärung selbst oder häufig nach anonymen Hinweisen – ob Letztere dann von betrogenen Ehepartnern, neidischen Nachbarn oder geschäftlichen Konkurrenten kommen, ist den Fahndern egal. Bei begründeten Verdachtsmomenten setzt sich eine bewährte Maschinerie in Gang: Die reicht von verdeckten Vor-Ort-Käufen, der Prüfung der persönlichen Lebensverhältnisse von Verdächtigen bis zur klassischen Durchsuchung von Privat- und Geschäftsräumen, um Beweismittel zu sichern. Danach folgt die mitunter jahrelange Auswertung des gesamten Materials.

Ab 2018 hilft den Fahndern bei ihrer Arbeit aber auch eine verschärfte Gesetzeslage, mit der der Staat vor allem auf ein Betrugsphänomen in der Gastronomiebranche reagiert. So haben die Steuerprüfer dann einen besseren Zugriff auf die elektronischen Registrierkassen, die heute in Restaurants, aber auch in vielen Geschäften zum Einsatz kommen. Die lassen sich bisher trefflich dafür missbrauchen, die eigenen Umsätze nach unten zu manipulieren, und damit auch die Steuerforderungen. „Das ist überall an der Tagesordnung“, erklärt einer der Prüfer. Der Fahnder, dessen Name aus Sicherheitsgründen geheim bleibt, erklärt ein paar gängige Tricks. Neben verschleierten Rückbuchungen oder dem Löschen von Umsätzen gehört dazu auch die Sache mit dem Trainingsstick. Der dient eigentlich dem Anlernen von Neulingen, die damit die Kassen bedienen und nutzen können, ohne dass ihre Übungsbestellungen gebucht werden. In der Praxis wird der Stick aber heimlich auch oft im normalen Geschäftsbetrieb in die Kasse eingestöpselt, sodass viele Einnahmen erst gar nicht registriert werden. Ab nächstem Jahr sind nun innerhalb einer Übergangsfrist für alle Gewerbetreibenden neue Kassensysteme Pflicht, die schwerer manipulierbar sind und deren Daten sich bei Kontrollen leicht sichern lassen.

Tatsächlich setzen das Internet und der rasante Übergang von der Akte zur elektronischen Buchführung die Steuerbehörden allerorten unter Druck. Weniger bei Ebay, wo man in Sachsen jährlich auf 100 Fälle stößt, in denen Privatleute gewerbsmäßigen Handel betreiben, ohne Steuern zu zahlen. Hier gebe es mit Ebay längst eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit, so die Fahnder. Schwieriger wird es dagegen, wenn in Unternehmen beim normalen Geschäftsbetrieb massenhaft Daten anfallen, die letztlich auf ausländischen Servern gespeichert sind. Oder, wenn Betrüger gezielt versuchen, sich mit Passwörtern und Verschlüsselungsprogramme vor Ermittlungen zu schützen. Sachsens Steuerfahnder seien deshalb heute einmal mehr auf IT-Spezialisten angewiesen, die solche Hürden umgehen können. Die bisher eingesetzten neun Experten, so die deutliche Warnung, seien auf Dauer viel zu wenige.

zur Startseite