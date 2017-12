Fast 200 Millionen Euro für Schulsanierungen

Dresden. Zum letztmöglichen Termin hat das Land Sachsen verhindert, dass Fördermittel des Bundes für die Sanierung von Schulgebäuden ungenutzt bleiben.

So beschloss das erst am Montag neu berufene Kabinett auf seiner ersten Sitzung am Dienstag eine sogenannte Formulierungshilfe für die künftige Aufteilung von über 195 Millionen Euro. Damit kam man noch rechtzeitig der Forderung nach, spätestens bis zum 31. Dezember dieses Jahres über ein entsprechendes Verteilungsverfahren zu entscheiden. Dieses ist die Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Bundesgelder. Zur nächsten offiziellen Sitzung kommt das sächsische Kabinett erst wieder am 9. Januar 2018 zusammen.

Sachsens neuer Finanzminister Matthias Haß (CDU) erklärte im Anschluss, nun müsse noch der Landtag abschließend über die Vorlage beraten. Er rechne aber damit, dass danach die Fördergelder zügig beantragt und bewilligt werden könnten. Ziel sei es, möglichst vielen Städten und Gemeinden den Zugang zu diesem Fördertopf zu ermöglichen. Neben 178 Millionen Euro, die der Bund für den Ausbau der Schulinfrastruktur zur Verfügung stellt, zahlt der Freistaat Sachsen weitere 17,8 Millionen Euro ein, sagte Haß.

Ein Drittel des zur Verfügung stehenden Etats soll laut der Regierungsvorlage an die Großstädte Dresden, Leipzig und Chemnitz gehen. Die zehn sächsischen Landkreise erhalten jeweils Zuschüsse von zehn bis maximal 16 Millionen Euro. Die Fördersätze für einzelne Bauprojekte liegen in der Regel bei 75 Prozent, in Ausnahmefällen sind 90 Prozent möglich. (SZ/gs)

zur Startseite