Farbanschlag auf Leipziger Moschee Unbekannte haben eine Moschee in Leipzig mit Graffiti beschmiert, mit Farbe beworfen und Fenster zerstört. Eine linke Gruppierung soll sich zu der Tat bekannt haben.

Leipzig Unbekannte Täter haben einen Farbanschlag auf die türkische Ditib-Moschee in Leipzig verübt. Sie warfen in der Nacht zum Montag Bitumen gegen die Fassade und zerstörten zudem zwei Fensterscheiben. Außerdem hinterließen sie mehrere Schriftzüge in schwarzer Farbe, die auf ein politisches Motiv hindeuteten. Im Internet soll sich eine linke Gruppierung zu der Tat bekannt haben, wie die Polizei weiter mitteilte. Das Polizeiliche Extremismus und Terrorismus Abwehrzentrum (PTAZ) beim Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen.

Ditib ist die größte islamische Dachorganisation Deutschlands. Sie ist in Deutschland wegen ihrer Nähe zur türkischen Regierung unter Druck und wird von Kritikern als verlängerter Arm von Präsident Recep Tayyip Erdogan angesehen. (dpa)

