Familiengrab mit Hund und Katz Der Städtische Friedhof in Görlitz erlaubt jetzt, sich gemeinsam mit dem geliebten Haustier bestatten zu lassen. Das ist einmalig in Sachsen.

Mensch und Haustier – bei vielen ist die Bindung zum treuen Begleiter so stark, dass sie das Tier gern würdig bestattet wissen möchten. Auf dem Görlitzer Friedhof gibt es dafür nun ganz neue Möglichkeiten. © Friedhof Görlitz

Görlitz. Vor Jahren wäre das undenkbar gewesen. „Das hätten wir nicht mal aussprechen dürfen“, sagt Evelin Mühle, Leiterin des Städtischen Friedhofs in Görlitz. Doch die Zeiten ändern sich. Auf dem neuen Teil des Städtischen Friedhofs sind in Kürze gemeinsame Bestattungen von Mensch und Tier möglich. In der neuen Friedhofssatzung, der der Stadtrat am Donnerstag zustimmte, ist diese Möglichkeit geregelt.

Hat Wellensittich Bubi jahrelang die Familie erheitert, war Hund Bello wie ein Kind? Der Gedanke, die treuen Begleiter im Müll zu entsorgen oder beim Tierarzt lassen zu müssen, damit er die Entsorgung übernimmt, bricht vielen Tierbesitzern das Herz. Weil es immer mal Anfragen zu diesem Thema gegeben hat, haben sich Evelin Mühle und ihre Kollegen nun entschlossen, sich darauf einzulassen. Mit einigen Einschränkungen allerdings.

So darf das Haustier nicht einfach mit in den menschlichen Sarg gegeben werden. Lediglich die Asche des Tieres darf bestattet werden – und auch nur in einer speziellen Tierurne. Dafür werden Herrchen oder Frauchen längere Wege oder einen Abholservice auf sich nehmen müssen. Denn Tierkrematorien, wo man die Überreste in einer kleinen Urne mitnehmen kann, gibt es in der Lausitz nicht.

Ist die Urne samt Haustierasche dann da, gibt es zwei Möglichkeiten: gleich bestatten oder erst mit Frauchen oder Herrchen zusammen. Evelin Mühle würde immer den Friedhof bevorzugen. „Manche lassen die Urne ja im Wohnzimmer in der Schrankwand stehen, aber ist das gut, sie ständig zu sehen? Der Friedhof ist dafür ein wunderbarer Ort. Er ist für die Beherbergung der Toten ja da.“ Möglich ist das Zurückhalten der Urne aber, schließlich gibt es dafür keine gesetzlichen Regelungen.

In einem separaten Grabfeld auf dem Neuen Friedhof in Görlitz wird es künftig Grabstätten geben mit dem Recht zur Beisetzung von zwei Urnen und zwei Grabbeigaben – und das könnte eben auch Tierasche sein. Das ausgesuchte Grabfeld sei „eine schöne Fläche mit Gehölzgruppen, sodass es auch ein bisschen kuschelig wirkt.“ Ein Tierfriedhof mit bunt gestalteten Grabsteinen und Kuscheltieren auf dem Grab wird das aber nicht – im Gegenteil. Es sind schließlich ganz normale Urnengräber für Menschen.

