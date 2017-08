Falschtanker beschäftigt Versicherer Bis zu 30 000 Euro Kosten hat der Umwelteinsatz verursacht, nachdem ein BMW-Fahrer Benzin in die Regenkanal pumpt.

Havariekommissar Dieter Leonhardt hat ein Büro gefunden, das auf Versicherungsfragen in Schweden spezialisiert ist. Das soll nun den Fall des Falschtankers klären helfen. Ein schwedischer Staatsbürger kam am 19. August auf die Idee, fast 90 Liter Benzin aus seinem Tank in eine Regenentwässerung bei Burger King in Thiendorf abzulassen.

Das Benzin bildete ein hochexplosives Gemisch, das sich über den Kanal verbreitete. Der restliche Dieselkraftstoff sonderte einen Ölfilm ab. Das war so gefährlich, dass die Feuerwehreinsatzleitung schließlich anordnete, die benachbarte B 98 sowie die Auffahrt zur A 14 zu sperren, denn das Benzin gaste auch in den Rohren unter der B 98 aus. Burger King, McDonald's, der Netto-Einkaufsmarkt sowie die benachbarte Tankstelle mussten evakuiert werden.

Das Gewerbegebiet wurde gesperrt. 60 Feuerwehrleute von 16 Wehren, acht Streifenwagen der Autobahnpolizei sowie der Umweltzug der Feuerwehr waren im Einsatz.

Der BMW X5 wurde zwar zur Beweissicherung beschlagnahmt, kann aber zur Kostenerstattung nicht herangezogen werden, weil der Fahrer ihn nur von seinem Chef ausgeliehen hatte. Der kann zurecht die Herausgabe des Fahrzeuges verlangen. Auf den Namen des Halters lief auch die Versicherung. Ob der Schadensfall auch durch das Verleihen des Fahrzeuges an einen Dritten abgedeckt ist, wird sich nun herausstellen.

Bekannt ist inzwischen, schwedische Kfz-Versicherungen sind nicht auf Einsätze von Feuerwehren ausgelegt, weil Hilfs- und Rettungseinsätze dort vom Staat bezahlt werden. Welche Regelungen es nun zwischen beiden Staaten beziehungsweise in der EU gibt, die hier zum Tragen kommen, muss man abwarten. Am Freitag findet übrigens der letzte Vor-Ort-Termin am Regenwasserrückhaltebecken im Gewerbegebiet statt – so lange liefen die Nachuntersuchungen.

