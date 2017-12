Falscher Elektriker ist doch echt

Elektriker, die in Radeberg Stromzähler wechseln sollten, haben mehrfach vor zugeschlagenen Türen gestanden. Grund war eine Warnung der Polizei vor falschen Handwerkern, die in der Region ihr Unwesen treiben. Die Wohnungsinhaber hatten den Ratschlag der Polizei offenbar sehr ernst genommen.

Nun hat sich diejenige Handwerksfirma, die tatsächlich im Auftrag der Enso Stromzähler tauschen soll, am Freitag hilfesuchend an die Polizei gewandt. Und die Polizei präzisiert ihre Warnung: „Tatsächlich hat diese Firma den Auftrag, für die Enso Stromzähler in verschiedenen Häusern und Gebäuden im Raum Radeberg und Umgebung auszutauschen. Einer der damit beauftragten Mitarbeiter spricht tatsächlich mit russischem Akzent.“

Der Austausch der Stromzähler sei den Betroffenen vom Energieversorger einige Tage zuvor schriftlich angekündigt worden. Die Mitarbeiter der Elektrikerfirma können sich zudem mit einem Berechtigungsausweis legitimieren, sagt Polizeisprecher Thomas Knaup. Bei Fragen können sich Hauseigentümer oder Mieter, die sich unsicher sind, auch an die Enso sowie an die Polizei wenden. (SZ)

Enso Netz: 0800 0320010

