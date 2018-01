Fall Gimmlitztal: BGH prüft Urteil

Leipzig. Der Bundesgerichtshof (BGH) wird sich im Februar zum zweiten Mal mit der Zerstückelung eines Geschäftsmannes durch einen sächsischen Kriminalbeamten befassen.

Über die Revision gegen ein Urteil des Landgerichts Dresden werde der 5. Strafsenat in Leipzig am 21. Februar verhandeln, teilte der BGH am Freitag mit. Das Landgericht hatte den Mann wegen Mordes und Störung der Totenruhe zu acht Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt.

Die Staatsanwaltschaft ist der Auffassung, dass der Beamte, der im Jahr 2013 die Internet-Bekanntschaft in einer Pension im erzgebirgischen Gimmlitztal getötet hatte, zu lebenslang verurteilt werden müsste. Das Landgericht hatte davon abgesehen, weil das Opfer seine Tötung unbedingt gewollt habe. Schon in einem ersten Urteil hatte eine andere Kammer des Landgerichts keine lebenslange Haftstrafe verhängt. Diese Entscheidung hatte der BGH aufgehoben.

Auch der Angeklagte hat Revision eingelegt. Seine Verteidigung hatte einen Freispruch verlangt. (dpa)

zur Startseite