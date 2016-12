Kolumne: Sächsisch betrachtet Fall 74/99: Wo bin ich und warum? Ein AfD-Politiker deckt mutig Mängel in Sachsens Schulsystem auf – am eigenen Beispiel.

PREISFRAGE: Können Sie die sechs Zahlenpaare korrekt in aufsteigender Reihenfolge anordnen – 74/94, 74/95, 74/96, 74/97, 74/98 und 74/99? Wenn diese später genau so wie hier auf ihrem Zettel stehen, haben Sie alles richtig gemacht, Glückwunsch! Sie haben nun das Zeug, um Landtagsabgeordneter in Sachsen zu werden.

ALLERDINGS muss noch ein Zusatztest entscheiden, welcher Fraktion Sie dann angehören. Schaffen Sie die simple Rechenaufgabe in wenigen Augenblicken oder brauchen Sie dafür vier quälend lange Minuten? Im letzteren Fall landen Sie jedenfalls bei der AfD – genauer beim Abgeordneten André Wendt. Der wollte am Mittwoch während der Haushaltsdebatte eigentlich sofort zu eben jenen Tagesordnungspunkten sprechen, kam aber lange Zeit nicht dazu, weil er das mit der exakten Reihenfolge nicht so schnell hinbekam wie alle anderen. Da half kein gutes Zureden und auch nicht die Dauerunterstützung durch den Tagungspräsidenten Horst Wehner (Linke), der Herrn Wendt auf immer neue Zahlendreher hinwies und ihm fortwährend Mut zusprach: „Herr Wendt bitte, wir kriegen das hin!“ Leider nicht unter vier Minuten.

WEIL zum Schaden traditionell der Spott gehört, macht nun im Internet ein Video von der absurden Szene die Runde und alle Welt fragt sich, wie kann man der AfD und ihrem Abgeordneten helfen? Dabei ist das gar nicht nötig, die Fraktion weiß selbst, wo es hakt. So schimpft sie in ihren jüngsten Pressemitteilungen mehrfach über den „Bildungsverfall“ im Land und fordert zügig Nachhilfe. Wenn das klappt, sind künftig sogar weniger als zwei Minuten drin.

