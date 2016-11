Fahrschüler kollidiert mit Motorrad

Bei einem Zusammenstoß mit einem Fahrschulauto ist in Halsbrücke (Mittelsachsen) ein Motorradfahrer verletzt worden.

Der 50-Jährige kollidierte am Freitag mit dem Wagen, weil ein 17 Jahre alter Fahrschüler seine Vorfahrt missachtete, wie die Polizei in Chemnitz am Samstag mitteilte.

Der Motorradfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 17-Jährige und sein 56-jähriger Fahrlehrer blieben unverletzt. Der Schaden wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt. (dpa)

zur Startseite