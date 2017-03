Fahrplan für neue S-Bahn nach Meißen steht

Sehr gut, gefällt mir. Langfristig wäre ein 15-Minuten-Takt auf allen S-Bahn-Linien bis in die späten Abendstunden wünschenswert. Wer schon mal Abends 30 Minuten auf den nächsten Zug Richtung Tharandt warten muss, kann den Wunsch nachvollziehen, da bringen auch die 3-4 Verstärkerzüge Nachmittags nicht viel. 30-Minuten-Takt bei einer S-Bahn ist meiner Meinung nach einfach ein No Go, aber mehr bezahlen will auch niemand.