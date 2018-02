Fahrgast schlägt Kontrolleurin krankenhausreif

Chemnitz. Ein 37 Jahre alter Mann hat in einem Chemnitzer Bus eine Kontrolleurin brutal angegriffen. Die 51-Jährige wurde am Dienstagnachmittag durch einen Schlag so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus musste, teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mit. Alarmierte Polizisten hätten den renitenten Mann wenig später im Bus gefasst. Aufgrund seines Zustandes sei er in eine Fachklinik gebracht worden. Gegen ihn wird nun ermittelt. (dpa)

