Fahrgast rastet im Zug aus

Am Bahnhof Leipzig-Messe ist am Mittwochmittag ein Zug komplett geräumt worden. Ein Fahrgast sei „ausgerastet“, teilte die Polizei mit. Nähere Informationen waren zunächst nicht zu erhalten. Ob es eine Bedrohungslage für die übrigen Passagiere gab, war unklar. Der Fahrgast soll in einem Waggon eingeschlossen worden sein.

Wie viele Passagiere in dem betroffenen Zug saßen, blieb zunächst offen. Eine Polizeisprecherin sagte, Verletzte habe es nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen nicht gegeben.

Es handelte sich laut Bahn um einen ICE auf dem Weg von München nach Berlin. Um 11.48 Uhr sei der Zug gestoppt und anschließend am Messe-Bahnhof geräumt worden. Das Gelände sei großräumig abgesperrt worden, sagte ein Bahnsprecher. Die Leipziger Verkehrsbetrieben teilten mit, dass Straßenbahnen und Busse nicht mehr zur Messe fuhren.

