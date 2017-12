Fahrer flüchtet nach Unfall Ein Ford landet auf der A17 im Straßengraben und überschlägt sich. Er hinterlässt einen Stau und viele Fragen.

Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Ob der Fahrer verletzt wurde ist unklar. © Roland Halkasch

Bannewitz/Dresden. Auf der A17 zwischen Dresden-Prohlis und dem Parkplatz Nöthnitzgrund kam es am frühen Morgen zu einem schweren Unfall. Gegen 6 Uhr geriet ein Ford Focus aus bisher ungeklärten Gründen ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer flüchtete vom Unfallort. Aus welchen Gründen ist aktuell noch unklar. Am Auto entstand Totalschaden. In Richtung Dresden staut sich der Verkehr. (hal)

