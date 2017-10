Explosion und Feuer im Plattenbau

Im Wohnblock eines Leipziger Plattenbauviertels hat es am Samstag eine schwere Explosion gegeben. Die betroffene Wohnung in der 3. Etage geriet in Brand. Eine 43-Jährige wurde schwer, eine 42-Jährige und ein 69-Jähriger leicht verletzt, wie eine Sprecherin der Feuerwehr sagte. Mehrere Medien hatten zuvor online darüber berichtet.

Feuerwehr und Rettungskräfte evakuierten drei Aufgänge und brachten rund 20 Menschen in Sicherheit. Weitere Bewohner hatten ihr Zuhause bereits selbstständig verlassen. Der Notruf ging um 14 Uhr ein, dabei sprachen Nachbarn von einem „lauten Rums“, sagte die Feuerwehrsprecherin. Der Grund für die Explosion ist unbekannt. „Das Feuer ist gelöscht, das Gebäude hat schwerste Schäden.“ Statik und Bewohnbarkeit müssen geprüft werden. (dpa)

