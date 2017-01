Experten warnen: Freistaat hat 8 500 Beschäftigte zu viel Nach dem Stellenplus bei den Lehrern und Polizisten gibt es neue Probleme: Die Überalterung des Personals und das liebe Geld.

© Symbolfoto: dpa

Die Personalstärke im öffentlichen Dienst des Landes Sachsen wird für die amtierende CDU-SPD-Koalition zu einer immer heikleren Angelegenheit. Nach den jüngsten Beschlüssen der Staatsregierung, zu den aktuell 83 000 Stellen Tausende neue an den Schulen und bei der Polizei zu schaffen, steht man nun vor weiteren Hürden. In einer Anhörung vor dem Finanzausschuss des Landtages verwiesen am Mittwoch ein Dutzend Experten auf die extreme Überalterung des aktuellen Landespersonals. Laut einem Prüfbericht werden bis zum Jahr 2031 fast zwei Drittel der heutigen Mitarbeiter in den Ruhestand gegangen sein. Gleichzeitig wird es schwieriger, im Gegenzug ausreichenden und qualifizierten Ersatz zu bekommen. Der Grund ist der anhaltende Bevölkerungsrückgang und die damit sinkende Zahl an möglichen Bewerbern. Zwischen 2025 und 2027, so der Präsident des Statistischen Landesamtes, wird die Einwohnerzahl Sachsens unter die Vier-Millionen-Grenze sinken. Die Folgen sind hart: Allein um die bis 2031 absehbaren Personalverluste im Staatsdienst auszugleichen, müsste dann mindestens jeder fünfte sächsische Berufsanfänger in den öffentlichen Dienst wechseln. Neben der Frage, ob das noch sinnvoll und bezahlbar ist, würde eine so hohe Staatsquote aber vor allem auch die Personalnot in der sächsischen Wirtschaft spürbar verschärfen.

Mehrere Redner rieten dazu, rechtzeitig nach Alternativen zu suchen. So müsse der Freistaat prüfen, ob und welche Aufgaben an private Anbieter abgetreten werden können. Dazu müsse man die Vorteile von Behördenfusionen und der Digitalisierung nutzen. Nicht zuletzt sei mit steigenden Kosten bei den Tarifen sowie für Zusatzleistungen zugunsten der Beschäftigten zu rechnen, weil man auf dem schrumpfenden Bewerbermarkt nur so genügend qualifiziertes Personal für sich gewinnen kann.

Die Kostenfrage dürfte die heikelste bleiben. Tatsächlich hat Sachsen im Vergleich mit den finanzschwächsten Bundesländern im Westen nämlich immer noch 8 500 Mitarbeiter zu viel, hieß es. Wenn man daran festhalten wolle, müsse im Gegenzug in anderen Bereichen gekürzt werden. Wie das alles funktionieren könnte, will die Landesregierung nun in einem weiteren Arbeitspapier bis Ende März klären.

