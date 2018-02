Experte für die Bartpflege Eine Unternehmerin aus Meißen gibt einem jungen Flüchtling eine berufliche Chance. Das zahlt sich aus. Heute ist er gut integriert.

Omar al Hatab hat in Meißen Fuß gefasst. Der 25-jährige Flüchtling freut sich, dass er in seinem Beruf als Friseur arbeiten kann. Auch privat fühlt er sich in der Domstadt sehr wohl. © Claudia Hübschmann

Meißen. Für Omar al Hatab glich das Leben in den vergangenen Jahren einer Achterbahnfahrt. Nachdem er sich mit Anfang 20 bereits eine Existenz aufgebaut hatte und im irakischen Mossul zwei Friseurläden betrieb, musste er seine Heimat 2014 Hals über Kopf verlassen. Die Terrorgruppe Islamischer Staat habe sein Leben bedroht und ihm klargemacht, dass er gehen soll, sagt er. Denkt der junge Iraker heute darüber nach, fühlen sich die Erinnerungen manchmal wie ein anderes Leben an. Schließlich musste er nach der Flucht noch einmal vollkommen neu beginnen. Inzwischen lebt der 25-Jährige seit drei Jahren in Meißen und hat sowohl privat als auch beruflich Fuß gefasst. Dass ihm vor allem Letzteres gelungen ist, hat er besonders einer Frau zu verdanken: Friseurmeisterin Karola Wutzler vom Haarstudio „Abschnitt 5“. Obwohl er keine Ausbildungszertifikate hatte, die in Deutschland anerkannt werden, hat sich die 36-Jährige nicht davon abhalten lassen, sondern gab dem Flüchtling im August 2016 eine Chance. Bereits nach einigen Monaten sagte sie damals: „Er ist ein absoluter Hauptgewinn. Gerade mit seinen Fähigkeiten in der Bartpflege hat er sich schnell einen Namen gemacht.“

Neben der klassischen Nassrasur mit einer richtigen Klinge punktet der Barbier bei den Kunden außerdem mit seiner Fadentechnik, die beim Zupfen der Augenbrauen angewendet wird. „Das Zupfen lässt sich so noch genauer und in kürzerer Zeit erledigen, als mit einer Pinzette“, sagt Omar al Hatab, der die Haut anschließend per Gesichtsmassage sowie mit Kompressen beruhigt. Weil der Iraker nicht nur sein Handwerk beherrscht, sondern auch freundlich und zuvorkommend ist, interessieren sich immer mehr Meißner für das Angebot. „Omar hat sich schon einen guten Kundenstamm erarbeitet. Etwa sechs bis acht Kunden betreut er pro Tag“, sagt Karola Wutzler.

Damit er während der Rasur auch mit ihnen reden kann, hat sich der 25-Jährige von Anfang an bemüht, Deutsch zu lernen. „Ich habe zunächst einen Sprachkurs in Radebeul und dann später einen im Berufsbildungszentrum in Meißen besucht“, sagt er. Allerdings merkt er mit Blick auf seine Sprachfortschritte, dass die Theorie zwar notwendig ist, ihm die vier Tage im Friseurgeschäft aber mehr bringen als der eine Tag in der Schule. „Der Kontakt mit den Kunden hat mir geholfen, mich schnell zu verbessern“, so Omar al Hatab.

Dass er in Deutschland in seinem Beruf arbeiten kann, ist für ihn ein Glücksfall. „Ich habe auch Freunde, die ebenfalls Friseure sind, aber in anderen Berufen arbeiten müssen.“ Noch besser, als nur im Beruf zu arbeiten, wäre es freilich, wenn er auch eine Ausbildung absolvieren könnte. Aber das ist nicht so einfach. „Es wäre gut, wenn es eine Ausbildung zum Herrenfriseur geben würde. Die klassische Ausbildung bringt ihm nichts, weil dort der Damenteil sehr umfangreich ist“, sagt Karola Wutzler. Erschwerend kommt hinzu, dass er auch nach mehreren Jahren nicht weiß, ob sein Asylantrag genehmigt wurde. Bis dahin ist der Flüchtling nur geduldet. Dafür hat er in anderer Hinsicht Gewissheit. Nachdem er kurz nach der Flucht zwei Monate bangen musste und längere Zeit Funkstille herrschte, weiß er heute, dass es seinen Eltern gut geht. „Meine Eltern sind mit meinen vier Geschwistern in die Türkei geflüchtet. Wir unterhalten uns regelmäßig per Videochat“, sagt er. Trotz der Unsicherheit, wie es langfristig weitergeht, fühlt er sich in Meißen sichtbar wohl, hat eine Wohnung und einen großen Freundeskreis. „Ich vermisse zwar meine Familie, aber Meißen ist meine zweite Heimat“, sagt er.

