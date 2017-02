Ex-NPD-Funktionärin steigt aus Szene aus

Mit Jasmin Apfel hat eine frühere Führungskraft der NPD der rechtsextremen Szene in Sachsen den Rücken gekehrt. Die Noch-Ehefrau des vormaligen sächsischen NPD-Landes- und Fraktionschefs Holger Apfel nimmt an einem Aussteigerprogramm des Landes Sachsen teil, bestätigte sie auf Anfrage. „Ich bin auf einem guten Weg, einen Schlussstrich unter meine Vergangenheit ziehen zu können“, wird die 33-Jährige am Dienstag in einem Bericht der LVZ zitiert. Jasmin Apfel saß im Vorstand des Ringes Nationaler Frauen und verließ im Sommer 2012 die NPD-Organisation. Holger Apfel hatte Ende 2013 seine Parteiämter niedergelegt und war auch aus der Partei ausgetreten. Später versuchte er sich mit seiner Frau am Strand von Palma de Mallorca als Kneipenwirt.

Nach Angaben des sächsischen Innenministeriums fragten bis Ende 2016 53 Neonazis oder Familienangehörige nach dem Aussteigerprogramm. Die Statistik vermerkt vier „erfolgreiche Beratungsabschlüsse“ für Rechtsextremisten. (dpa)

