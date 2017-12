Evangelische Kirche sieht Arbeitsplatzabbau in Görlitz mit Sorge

Görlitz. Die Evangelische Kirche sieht den angekündigten Arbeitsplatzabbau bei Siemens und Bombardier in Görlitz mit Sorge.

Man appelliere an die Firmen, ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen und die Gewinnmaximierung nicht als das einzige Kriterium des Handelns zu sehen, sagte der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Markus Dröge. Er sprach am Sonntag in der Görlitzer Peterskirche zur Goldenen Ordination von Altbischof Klaus Wollenweber.

„Je größer ein Unternehmen ist, desto mehr Verantwortung trägt es für das Leben einer Region“, sagte Bischof Dröge. Er versprach, dass man sich mit vereinten Kräften dafür stark machen werde, dass diese Region auch wirtschaftlich eine Zukunft habe. „Es ist gut, dass hier in Görlitz mit kirchlichen Feiern die Solidarität mit denen gezeigt wird, die um ihre Arbeitsplätze und damit um ihre Zukunft und die Zukunft ihrer Familien bangen“, sagte Dröge. (dpa)

zur Startseite