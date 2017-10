Euphorie geht anders Michael Kretschmer stellt sich im Landtag der CDU und Journalisten. Der Weg an die Macht ist steinig.

Michael Kretschmer auf dem Weg zur Pressekonferenz im Sächsischen Landtag. Der 42-Jährige soll ab Dezember Ministerpräsident im Freistaat werden. Das gefällt nicht jedem seiner Parteifreunde. © Ronald Bonß

Die Füße tänzeln um Stuhlbeine, die Hände sind verschränkt. Die Daumen gehen nach oben und kreisen zwei bis drei Mal umeinander. Dann ruhen sie kurz auf dem Zeigefinger, bis sich die Bewegung wiederholt. Hoch, drehen, ruhen. Michael Kretschmer ist nervös, und das kann ihm keiner verdenken. Sachsens CDU-Generalsekretär hetzt von Feuertaufe zu Feuertaufe.

Am Mittwochabend, nur wenige Stunden nachdem ihn Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) als Nachfolger ausgerufen hatte, präsentierte er sich dem Landesvorstand der Union. Jetzt kommt er aus einer dreistündigen Sitzung der Landtagsfraktion, wo er, wie deren Vorsitzender Frank Kupfer sagt, „hart befragt“ wurde. Im Anschluss geht es für Kretschmer am Donnerstag direkt in die erste Pressekonferenz als designierter Ministerpräsident.

Wie will er regieren? Kretschmer spricht erwartbar von deutschen Werten und starkem Staat. Dann betont er: „Ich möchte für alle Sachsen da sein.“ Der 42-Jährige sagt im Zuge der knapp einstündigen Runde viele solcher Sätze, die er in klarer Diktion vorträgt, die aber nur wenig Aufschluss geben über seinen Kurs. Einer, mit dem er seine Position im Spektrum von links bis rechts beschreibt, geht so: „Ich stehe mit beiden Beinen fest in der Mitte unseres politischen Systems.“ Am konkretesten sowie unverbraucht ist der Slogan mit den zwei Füßen.

Unter dem früheren Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf (CDU) waren es die als Großinvestitionen bezeichneten Leuchttürme wie etwa die Dresdner Chipfabriken, die das Land erstrahlen lassen sollten. Dieses Land steht jetzt eben auf zwei Füßen. Der eine versinnbildlicht die Großstädte Dresden, Leipzig und Chemnitz, der andere die ländlichen Regionen. Für beide, sagt Kretschmer, wolle er sich als Ministerpräsident gleichermaßen starkmachen.

Dass der langjährige Bundestagsabgeordnete so vage bleibt, hat seinen Grund. Kretschmer hat zwar in der Sachsen-CDU als eine Art Kronprinz gegolten. Aber der Zeitpunkt, zu dem er das Regierungsamt übernehmen soll, ist überraschend. Der in Sachsen lebende CDU-Bundesinnenminister Thomas de Maizière hatte am Vortag den für Dezember geplanten Rücktritt Tillichs kritisiert. Eine Kabinettsumbildung hätte es aus seiner Sicht auch getan. Kretschmer muss also ran, obwohl andere wollen, dass der Ministerpräsident gar nicht geht. In der Fraktionssitzung zweifeln Abgeordnete zudem das Verfahren an. Kupfer, sagen Teilnehmer, sehe die Selbstbestimmung der Fraktion gefährdet. Abgeordnete verweisen darauf, dass Kretschmer seinen Görlitzer Wahlkreis verloren hat. Andere favorisieren einen umfassender vorbereiteten Übergang.

Aus dem Fraktionssaal im sechsten Stock dringt zunächst nichts nach draußen. Ein Dutzend Journalisten wartet, der Bautzener CDU-Abgeordnete Marko Schiemann bringt Kaffee ins Treppenhaus. Später wird klar: Kretschmer erhält zwar Unterstützung, doch sie ist nicht umfassend. „Wir hatten kein DDR-Ergebnis“, sagt Kupfer.

59 Abgeordnete gehören der Fraktion an. Etwa ein Dutzend hat nach Informationen dieser Zeitung nicht für Kretschmer gestimmt. Rund die Hälfte dieser skeptischen CDU-Parlamentarier enthielten sich, die anderen stimmten mit Nein.

Kupfer setzt sich zwar mit Kretschmer auf das Podium vor die Journalisten. Er versichert ihm auch Unterstützung. Aussagekräftiger ist allerdings die dürre Pressemitteilung, die die CDU-Fraktion im Nachgang der Konferenz verschickt. Zieht man die Titelzeilen ab, ist sie ganze drei Zeilen lang. Kupfer wird darin zitiert mit der Aussage, dass eine „offene, sachliche und in der Sache kritische Aussprache“ geführt worden sei. Die Fraktion werde Kretschmers „Bewerbung für das höchste Amt im Freistaat unterstützen“. Euphorie geht anders.

Kretschmer macht eine Achterbahnfahrt der Emotionen durch. Am 24. September unterlag er für viele unerwartet dem Görlitzer AfD-Bundestagskandidaten. Der CDU-Generalsekretär hatte bewusst darauf verzichtet, sich über einen Platz auf der Landesliste abzusichern. Kretschmer verlor, wie das in der Politik sein kann, quasi über Nacht seinen Job. Dann war der Wirtschaftsingenieur plötzlich im Gespräch als Nachfolger für die aus persönlichen Gründen zurückgetretene Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU). Insider sagen, dass Kretschmer diesen Job nicht wollte. Nun macht ihn Tillich nicht zum Kultuschef, sondern gleich zum Ministerpräsidenten. Wer kann da schon Nein sagen?

Demonstrativ ist die Umarmung. Vor Beginn der Fraktionssitzung herzen sich Tillich und Kretschmer, ihre Hände fallen im Abklatschmodus ineinander. In der Fraktion allerdings ist die Stimmung kühl. Etliche Abgeordnete sind schockiert, dass Tillich die Verantwortung für eine Bundestagswahl übernimmt und geht. Kretschmer wird mangelnde Verwaltungserfahrung vorgeworfen, zum Eklat kommt es aber nicht. Auch diejenigen melden sich zu Wort, die sich für den jungen „Kerl“ aus Sachsen starkmachen und in ihm einen glaubwürdigen Vertreter eines Generationswechsels sehen. Wie Kretschmer das alles sieht, bleibt offen. Der Politprofi bedankt sich artig für die Unterstützung. Als er gefragt wird, wann Tillich denn mit ihm gesprochen habe und wie seine erste Reaktion war, macht Kretschmer dicht.

Das gehöre nicht in die Öffentlichkeit, sagt er, nicht brüskierend sondern fast leutselig. Er kenne Stanislaw Tillich lange, man vertraue sich, ergänzt er. Allerdings geht er auf den Vorwurf ein, er sei wegen des Mandatsverlustes ungeeignet. „Das ist nicht die erste politische Niederlage in meinem Leben gewesen“, sagt er. Das soll heißen: Es gehört dazu, sich nicht immer durchsetzen zu können. Kretschmer wurde Generalsekretär, nachdem die CDU bei der Wahl 2004 so stark verloren hatte, dass sie erstmals einen Koalitionspartner benötigte. Die Partei hat ihn mehrfach bestätigt.

Während sich vor dem CDU-Saal Fotografen, Kameraleute und Berichterstatter drängeln, tagt die SPD beinahe unbeobachtet. Die Fraktion sitzt in einem verglasten Saal. Der ist voll. Auch etliche Mitarbeiter nehmen an der Sitzung teil. Der SPD-Wirtschaftsminister und Abgeordnete Martin Dulig ist vorzeitig von einer Dienstreise aus den Niederlanden zurückgekommen. Dulig ist 43 und damit nur ein Jahr älter als Kretschmer. Das heißt, der SPD-Chef kann sich nicht mehr als jüngerer Widerpart in der Regierung präsentieren. An der Spitze der beiden Koalitionsparteien stehen bald Männer, die ein ähnliches Politikmodell betreiben: umgänglich im Auftritt, locker im Umgang, zwar machtbewusst, aber eben auch smart.

Die SPD wird ihre Strategie ändern müssen. Erfreut sind die Abgeordneten darüber wohl kaum. Fraktionschef Dirk Panter erklärt: „Für die SPD ist lange klar: Ein ,weiter so‘ darf es im Freistaat nicht geben.“ Allerdings schiebt er nach, dass das nicht erst seit der Bundestagswahl gelte. An vielen Stellen funktioniere der Staat nicht. Ein Umsteuern sei nötig, etwa bei innerer Sicherheit und Bildung.

Das klingt zumindest nicht nach einer Aufkündigung der Koalition. Von Neuwahlen würde derzeit vermutlich vor allem die AfD, eventuell auch die FDP profitieren. Dulig allerdings baut recht unverhohlen Druck auf Kretschmer auf. Via Twitter schreibt er: „Es gibt keinen Automatismus bei der SPD für die Wahl des MP. Wir wollen erst die Themen besprechen, die es zu lösen gibt, dann Personalien.“

Kretschmer kennt diese Vorbehalte. Deshalb betont er das gute Verhältnis zu Panter. Mit ihm habe er am Koalitionsvertrag gearbeitet. Kretschmer lässt keinen Zweifel daran, dass er die Vereinbarung mit der SPD weiter umsetzen will. Kretschmer ist auf die Stimmen der Sozialdemokraten angewiesen, wenn er sich Mitte Dezember im Landtag als Ministerpräsident zur Wahl stellt.

Bis dahin hat er viel zu tun. Er muss in der CDU für sich werben. Dort gibt es eine breite konservative Strömung, die vor allem die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin als Ursache für das Abrutschen hinter die AfD bei der Wahl sieht. Und es gibt die, die den hausgemachten Mangel an Lehrern und Polizisten rasch beheben wollen und einen Rechtsruck als Heilmittel ablehnen.

Es ist der von Kretschmer beschworene starke Staat, hinter dem sich alle versammeln sollen. In den kommenden Wochen dürfte er diese Formel oft benutzen. Es ist keine leicht Zeit für ihn, der nun genau beobachtet wird. Freude hat Kretschmer dennoch. Auf eine Journalistenfrage antwortet der CDU-Mann, dass er bald das schönste deutsche Bundesland regieren könne.

