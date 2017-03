EU-Geld für gesunde Ernährung

Für die Extraportion Obst, Gemüse und Milch in Kitas und Grundschulen in Sachsen stehen in diesem Jahr mehr als 1,7 Millionen Euro aus EU- und Landesmitteln zur Verfügung.

Ein stetiges Angebot soll Sechs- bis Zehnjährige auf den Geschmack bringen, gesundheitsbewusstes Essverhalten prägen sowie Wissen und Umgang mit diesen Produkten vermitteln, wie Agrarminister

Thomas Schmidt (CDU) am Freitag in Dresden mitteilte. Zudem trage das EU-Schulprogramm zum Absatz regionaler Produkte bei. Für die Teilnahme können sich Einrichtungen bis zum 31. März bewerben.

Im Zuge des Programms können nach Ministeriumsangaben pro Woche zwei Portionen frisches Obst und Gemüse, Trinkmilch, auch lactosefrei, oder Joghurt angeboten werden - ohne Zusätze von Zucker oder anderen Süßungsmitteln, Salz, Kakao, Fett oder Geschmacksverstärkern.

Die für die Kitas und Schulen kostenlosen Produkte stammen von einheimischen Lieferanten, Erzeugern, Direktvermarktern, Einzel- oder Großhändlern. Das EU-Schulprogramm umfasst insgesamt 250 Millionen Euro jährlich, der sächsische Anteil beträgt etwa 1,6 Millionen Euro. Der Rest wird aus dem Landeshaushalt kofinanziert. (dpa)

