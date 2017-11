Etwas über zehn islamistische Gefährder Das neue Abwehrzentrum gegen Terror und Extremismus hat seine Arbeit aufgenommen.

Das Landeskriminalamt geht von derzeit „knapp über zehn“ islamistischen Gefährdern in Sachsen aus. Nicht alle seien derzeit auf freiem Fuß, sagte der Präsident des Landeskriminalamtes, Petric Kleine am Mittwoch. Die Bekämpfung des islamistischen Terrorismus obliegt in Sachsen seit dem 1. Oktober dem Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ). Die beim Landeskriminalamt angesiedelte Einheit ist auch für Extremismus und politisch motivierte Kriminalität von Rechts und Links zuständig.

Die neue Organisationsstruktur sei keine Wunderwaffe, betonte Kleine. Aufgrund der Fülle der Informationen, die die Polizei täglich erhalte und aufarbeiten müsse, könne er keine Garantie abgeben, dass das Abwehrzentrum fehlerfrei arbeite. Es versetze die Polizei aber in die Lage, auf aktuelle Einsatzlagen professioneller zu reagieren als in der Vergangenheit. 229 Beamte arbeiten in der neuen Einheit. Ziel ist es, sie in den nächsten drei Jahren auf 260 Beamte aufzustocken. Das PTAZ arbeitet mit den Staatsschutzabteilungen in den Polizeidirektionen zusammen, sodass langfristig rund 400 Beamte bei der Polizei für Terrorismus und Extremismus zuständig sind. Es wird im Abwehrzentrum des Bundes vertreten sein und soll sich auch auf Landesebene mit Verfassungsschutz, Ausländerbehörden und Kommunen regelmäßig austauschen.

Derzeit ermittele das PTAZ in rund 364 Ermittlungsverfahren. Das Abwehrzentrum, das bisher in Leipzig ansässig war, werde von einer recht neuen Führungsspitze geleitet, die aber reichhaltige kriminalpolizeiliche Erfahrung mitbringe, erläuterte Kleine, der seit Mai im Amt ist. Leiter der Abteilung ist Kriminaldirektor Maik Mainda. Der 52-jährige Kriminaldirektor kommt aus der Polizeidirektion Dresden.

Zum PTAZ gehören zwei Islamwissenschaftler, davon eine arabische Muttersprachlerin. Einer der Schwerpunkte ist die Analyse von Gefährdungslagen im Internet. Die Ermittlungen dort finden anlassbezogen statt, sagte Mainda. Eine Internetpolizei, die das Netz rund um die Uhr kontrolliere, gebe es nicht.

