Es wird stürmisch

Auch in Sachsens Wäldern könnten bei den angekündigten Orkanböen wieder Bäume umstürzen. © Symbolfoto: dpa/Christian Merz

Leipzig. Das Tief „Friederike“ sorgt in Sachsen für stürmisches Wetter. Wie Thomas Hein vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig am Dienstag sagte, müsse am Donnerstag auf dem Fichtelberg mit Orkanböen und Windgeschwindigkeiten bis 120 Stundenkilometer gerechnet werden. Aber auch im Flachland werde es verbreitet sehr windig.

Temperaturen und Niederschlägen schwankten in den nächsten Tagen. „Es kommt alles, ob uns das gefällt oder nicht“, sagte Hain. Am Mittwoch sinke die Schneefallgrenze vorübergehend auf 400 Meter. Auch im Tiefland seien einzelne Schneeflocken möglich. „Friederike“ bringe dann neben dem Sturm am Donnerstag wieder einen Schwall wärmerer Luft, bevor es zum Wochenende hin wieder abkühlt. (dpa)

