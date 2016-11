Es wird frostig

Ein Baum im Nebel auf den Elbwiesen in Dresden. © dpa

Das Wochenende in Sachsen bleibt winterlich kalt. Nachts erwarte man Temperaturen im Frostbereich, wie Meteorologe Manuel Voigt vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Freitag in Leipzig sagte. Tagsüber stiegen sie am Samstag nicht auf mehr als 4 Grad Celsius an.

Nach Nebel am Samstag könnte am Sonntag in weiten Teilen des Landes allerdings die Sonne scheinen. Die Temperaturen sollen nach Prognosen des Dienstes Wetterkontor nachts bei bis zu minus 6 Grad in Hoyerswerda, Bautzen und Altenberg liegen. Tagsüber könnte das Quecksilber auf bis zu 2 Grad in Riesa steigen.

Ab Montag wird es wohl wieder wechselhaft. Zur Wochenmitte hin werde es wärmer. Dann sollen die Temperaturen auf bis zu zehn Grad Celsius ansteigen. (fsc/dpa)

