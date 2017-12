Es knallt im Wald In der Dippser Heide werden wieder Granaten gesprengt. Obwohl weiter gesucht werden müsste, gibt es eine Hürde.

Joachim Kniesche zeigt die Splitter der gesprengten Weltkriegsgranaten. Für ihn war es die letzte Sprengung. Im Februar geht der Sprengmeister nach 39 Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand. Doch auch für seine Nachfolger gibt es noch viel zu tun. © Karl-Ludwig Oberthür Joachim Kniesche zeigt die Splitter der gesprengten Weltkriegsgranaten. Für ihn war es die letzte Sprengung. Im Februar geht der Sprengmeister nach 39 Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand. Doch auch für seine Nachfolger gibt es noch viel zu tun.

Sieht aus wie eine Granate, ist aber nur Metallschrott aus dem Wald.

Sieht aus wie eine Granate, ist aber nur Metallschrott aus dem Wald.

Dippoldiswalde. Mit einem lauten Knall flogen am Donnerstagvormittag in der Dippoldiswalder Heide Granaten und Sprengstoff aus dem Zweiten Weltkrieg in die Luft. Sprengstoffexperten hatten 62 Panzersprenggranaten, Kaliber 8,8, zehn Gewehrgranaten und ein Kilo schwere Pioniersprengladung in einer Grube deponiert und aus der Ferne gezündet. Die Überreste wurden im Anschluss abtransportiert und in einem Spezialwerk in Zeithain für immer unschädlich gemacht.

„Wir mussten die Munition an Ort und Stelle zur Explosion bringen. Der Transport wäre zu gefährlich gewesen. Ein Teil der Nadelzünder in den Granaten war bereits vorgespannt und hätte auslösen können“, sagte Joachim Kniesche vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Sachsen.

Polizei und Feuerwehr sicherten das Waldgebiet zwischen Oelsa und Rabenau ab, so dass keine Spaziergänger oder Pilzsammler gefährdet waren. Anders als bei vergangenen Sprengungen in der Dippoldiswalder Heide mussten keine Straßen gesperrt werden. Wie Polizeihauptkommissar Andreas Mußbach aus Dippoldiswalde mitteilte, waren insgesamt 15 Polizisten im Einsatz. Obwohl angefordert, konnten die Beamten bei dieser Sprengung nicht auf einen Helikopter zurückgreifen, der auch aus der Luft hätte kontrollieren können, ob sich Menschen im Sperrgebiet aufhalten.

Die gefundene Munition stammte aus der Umgebung. Hier sammelten die Russen nach dem Krieg Munition aller Art, versuchten sie zu sprengen und verteilten so alles im Wald. Das Gebiet wird seit 2014 systematisch nach Bomben, Granaten und Munition abgesucht. Regelmäßig finden Sprengungen statt.

„Das Projekt läuft im kommenden Jahr aus. Doch bisher wurde nur etwa die Hälfte des Waldes abgesucht“, sagte Sprengmeister Kniesche. Damit die Arbeiten weitergehen können, müssten mittelfristig neue Mittel bereitgestellt werden, so der Sprengmeister. Munition liege in jedem Fall noch im Wald. Dass die Suche nach den Hinterlassenschaften des Krieges alles andere als einfach ist, zeigt eine große runde Stahlkugel, die von den Suchtrupps für eine Granate gehalten wurde und ebenfalls gesprengt werden sollte. Doch die Sprengmeister sortierten den Metallschrott aus – es habe sich wohl um ein Gewicht gehandelt.

Obwohl die Arbeiten in dem Waldgebiet noch nicht abgeschlossen sind, war die Sprengung für Kniesche ein ganz besonderer Moment. Nach 39 Dienstjahren verabschiedet sich der Sprengstoffexperte mit einem lauten Knall in den Ruhestand. „Ich arbeite noch bis zum Februar, aber das war meine letzte Sprengung, da schwingt ein wenig Wehmut mit“, sagte der 63-Jährige. Nach Thomas Lange, der im vergangenen Jahr den nervenaufreibenden Beruf an den Nagel hängte, war Kniesche der letzte Sprengmeister vom alten Schlag beim Kampfmittelbeseitigungsdienst. Jetzt folgt eine jüngere Generation nach, der Kniesche und Lange ihre Erfahrung weitergegeben haben.

