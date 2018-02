„Es ist fünf nach zwölf“

Oh weh, oh weh, mir schmerzt das Herz... Immer mehr Seiteneinsteiger übernehmen (ohne besondere fachliche Kenntnisse) die Ausbildung der kommenden Generationen... Will nicht endlich jemand schnell eine schöngeredete PISA-Studie hervorzaubern und aufzeigen, wie gebildet die Deutschen sind? Nur so zur Beruhigung der wenigen Denkenden, die dieses Bildungssystem in Frage stellen? Wieso werden denn Bewerbungen wieder zurückgezogen? Sachsen ist eines der unattraktivsten Länder für Lehrer/innen... AN den Schulen meiner Kinder sehe ich das ständige Kommen und Gehen, Gespräche mit den Lehrkräften offenbaren es, Ziel ist stets ein anderes Bundesland mit besseren Bedingungen. Und wenn ich dann diese Seiteneinsteiger erlebe und was die unseren Kindern so erzählen, dann bedarf das Schönreden der PISA-Studie bald immer mehr Aufwand, lernen rückt mehr und mehr in den Hintergrund, stattdessen Sitzkreis, Namen klatschen und natürlich Malstunden in den vielen Ausfallzeiten...