„Es ist eine Utopie, auf die Haftstrafe zu verzichten“ Anstaltsleiter Jörn Goeckenjan über die besondere Herausforderung, in einem Gefängnis zu arbeiten.

Jörn Goeckenjan leitet seit September die JVA Dresden. Ein klassischer juristischer Beruf kam für ihn nicht infrage.

Herr Goeckenjan, Sie tragen ein Namensschild an der Jacke. Ist das üblich im Gefängnis?

Ich habe die Mitarbeiter gebeten, Namensschilder zu tragen, und möchte selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Die Bediensteten sollen den Insassen nicht mehr anonym gegenübertreten. Die Maßnahme ist allerdings nicht bei allen beliebt.

Sie sind seit einem halben Jahr Leiter der JVA Dresden. Mussten Sie schwierige Situationen bewältigen?

In einem Gefängnis gibt es immer Vorkommnisse. Hier wissen wir morgens nie, was der Tag bringt. Von gravierenden außerordentlichen Ereignissen bin ich aber bisher verschont geblieben. Ich muss sagen, die Mitarbeiter leisten hervorragende Arbeit.

Was verstehen Sie unter kleineren Vorkommnissen?

Körperliche Auseinandersetzungen zwischen Insassen kommen durchaus vor. Auslöser können beispielsweise Konflikte sein, die sich um Schulden drehen, die jemand nicht zurückzahlen will, oder persönliche Differenzen zwischen Gefangenen, die auf einer Station untergebracht sind.

Wie oft erstatten Sie Strafanzeige?

Ich würde sagen, es sind im Durchschnitt fünf Anzeigen pro Monat. Die häufigsten Straftaten sind Drogenbesitz und Tätlichkeiten. Es kommt auch zu Übergriffen gegen Bedienstete, allerdings keine schwerwiegenden seit dem Sommer.

Sie tragen auch ein Funkgerät bei sich.

Jeder, der sich hier auf dem Gelände frei bewegt, muss ein Funkgerät mit sich führen. Die Mitarbeiter können damit Alarm auslösen und Hilfe anfordern. Mit dem Warnton, den Sie gerade gehört haben, wurde ich über einen Fehlalarm informiert.

Die Justizvollzugsanstalt Dresden ist mit derzeit 799 Gefangenen voll belegt. Wie viele Nationalitäten leben hier?

Die Gefangenen kommen aus 43 Ländern. Die Zusammensetzung hat sich im Laufe der Zeit geändert. Früher waren die meisten Ausländer Polen und Tschechen, inzwischen sind die Nordafrikaner die größte Gruppe. 38 kommen aus Tunesien, 32 aus Libyen, 24 aus Marokko.

Sie haben bei ihrer offiziellen Amtseinführung die knappe Personaldecke angesprochen und darauf verwiesen, dass nur die nötigsten Aufgaben erledigtwerden könnten. Woran fehlt es denn?

Zurzeit arbeiten 375 Männer und Frauen hier. Die Personalnot betrifft hauptsächlich den allgemeinen Vollzugsdienst, also die uniformierten Mitarbeiter. Ich kann Ihnen keine genaue Zahl nennen, wie viele Mitarbeiter fehlen. Aber der Personalabbau der vergangenen Jahre, bei dem frei werdende Stellen nicht nachbesetzt wurden, müsste dringend rückgängig gemacht werden.

Sind die Gefängnisse voller als früher?

Die Zahl der Gefangenen ist in den vergangenen Jahren gar nicht so stark angestiegen – im Gegenteil. Anfang der 2 000er Jahre saßen sachsenweit über 4 000 Strafgefangene im Vollzug. Jetzt liegt die Zahl darunter. Aber die Anforderungen an das Personal haben sich verändert, weil die Klientel, die hier einsitzt, eine andere geworden ist. Die Zunahme der Zahl der nordafrikanischen Gefangenen ist durchaus eine große Herausforderung. Außerdem haben wir seit vier Jahren ein neues und, wie ich finde, gutes Strafvollzugsgesetz, das von uns zu Recht verlangt, noch intensiver mit den Menschen hier zu arbeiten.

Welche Fähigkeiten muss ein Bewerber mitbringen?

Er oder sie sollte eine abgeschlossene Berufsausbildung oder einen Realschulabschluss haben. Die Bewerber müssen sich zudem einem mehrtägigen Leistungstest unterziehen.

Müssen sie Arabisch oder Polnisch sprechen können?

Nein. Es ist keine notwendige Voraussetzung, aber es wäre natürlich hilfreich. Ich würde das sehr begrüßen, aber es gibt in Sachsen keine große ausländischstämmige Wohnbevölkerung, aus der die Bewerber stammen könnten. Die Justiz hat gerade eine Nachwuchskampagne begonnen, die Dachmarke heißt „Job mit J“. Detaillierte Informationen dazu finden Sie auf der Homepage www.job-mit-j.de. Neben dem allgemeinen Vollzugsdienst haben wir allerdings noch ein weiteres Problem, das uns zu schaffen macht.

Was meinen Sie?

Unser zweitgrößtes Problem ist die medizinische Versorgung. Von den zwei Stellen für Ärzte ist nur eine besetzt. Für die zweite finden wir seit Langem keine Interessenten. Außerdem benötigen wir dringend Psychiater, die fest bei uns arbeiten. Es ist wirklich schade, dass sich dafür niemand interessiert. Für diese Berufsgruppe ist das Gehalt im Justizvollzug nicht sehr üppig. Andererseits bieten wir eine interessante Tätigkeit mit regelmäßigen Arbeitszeiten.

Macht es Spaß, hier zu arbeiten?

Ja, es macht wirklich Spaß. Die Arbeit ist ausgesprochen abwechslungsreich und anspruchsvoll, täglich müssen neue Probleme gelöst werden. Das, was wir hier tun, hat für die gesamte Gesellschaft große Bedeutung. Es macht vielleicht nicht an jedem Tag Freude, aber die Aufgabe bringt große Erfüllung. Wie in vielen Berufen, in denen man mit Menschen zu tun hat, hilft es, wenn man positiv auf die Welt blickt und sich von Kollegen helfen lässt.

Warum sind Sie Gefängnisleiter geworden?

Als ich mich mit etwa 20 Jahren für einen Beruf entscheiden musste, hatte ich natürlich ziemlich romantische Vorstellungen, was ich tun könnte, um, sagen wir, die Welt ein wenig besser machen zu können. Ich wollte in meinem Leben dazu einen Beitrag leisten und etwas besonders Interessantes tun. Zu einem klassisch juristischen Beruf hatte ich nie wirklich Lust. So bin ich in der JVA gelandet.

Und was ist aus den romantischen Vorstellungen geworden?

Also die Vorstellung, dass man allen Menschen, die im Gefängnis sitzen, helfen könnte, und dass alle, denen man hilft, ein Leben ohne Straftaten und in sozialer Verantwortung führen werden, hat sich als ein wenig lebensfremd erwiesen. Man muss es akzeptieren, dass die Welt so ist, wie sie ist. Das bedeutet, dass nicht alle Gefangenen resozialisiert werden. Damit muss man sich arrangieren und das lernt man auch.

Wie bewerten Sie die Thesen des früheren sächsischen JVA-Leiters Thomas Galli, der Gefängnisse komplett abschaffen möchte?

Seine Thesen haben in der Fachwelt Diskussionen ausgelöst. Für unsere praktische Arbeit spielen sie aber eine weniger große Rolle. Denn was ist die Alternative? Ich sehe es als besondere zivilisatorische Errungenschaft an, dass wir dieses Gefängnissystem haben, so unvollkommen es sein mag. Aber wir schaffen es, mit Menschen, die schwerste Straftaten begangen haben, human umzugehen. Es ist eine Utopie, vollständig auf Freiheitsstrafen zu verzichten.

Ist auch ein drogenfreies Gefängnis eine Utopie?

Wenn Sie abhängig sind, wird es Ihnen immer gelingen, an Drogen zu gelangen, selbst wenn Sie im Vollzug sitzen. Gefängnisse ohne Drogen sind nur möglich, wenn sie allen Gefangenen jede erdenkliche Art von Außenkontakt untersagen. Das hat dann mit Menschenwürde nichts mehr zu tun. Manche schaffen es, im Vollzug abstinent zu leben. Für die anderen stehen drei Suchtberater zur Verfügung. Viele Gefangene kommen nach Verbüßung der Freiheitsstrafe auf eine geschlossene Therapiestation. Wir bereiten sie in Wohngruppen darauf vor. Denn es ist ein Irrtum zu glauben, dass das Regime dort lockerer ist als hier – im Gegenteil. Die Staatsanwaltschaft geht konsequent gegen Drogenbesitz im Vollzug vor und das finde ich auch richtig. Er gefährdet die Sicherheit und Ordnung im Gefängnis, die Mitgefangenen und die Bediensteten.

Gespräch: Karin Schlottmann

