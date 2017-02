„Es geht weiter am Reiter“ Riesas größter Kleingartenanlage droht die Auflösung. Die SZ hat einen Laubenpieper getroffen.

Joachim Schneider hat seinen Garten im Reiter seit 1975. Und er will ihn behalten, sagt der Rentner. Schneider gibt sich zukunftsfroh. „Irgendwie wird es weitergehen“, meint er. © Sebastian Schultz

Blauer Himmel, Sonnenschein, ein laues Lüftchen, 14 Grad – und das Ende Februar. Doch trotz Kaiserwetters ist nichts los im Reiter, der größten Kleingartenanlage in Riesa. Auch im Weg „Zu froher Stunde“ scheint noch Winterruhe zu herrschen. Joachim Schneider ist einer der wenigen, die hier an diesem Nachmittag unterwegs sind. „Ich bin fast jeden Tag hier“, erzählt der Mann mit der dunklen Schildmütze.

Ob das auch in Zukunft so bleiben wird? Immerhin steht der Reiter am Scheideweg. Bei der bevorstehenden Mitgliederversammlung muss ein neuer Vorstand für den etwa 700 Mitglieder großen Verein gefunden werden. Die bisherige Leitung will nicht mehr, die Mannschaft um den langjährigen Vereins-Chef Klaus-Günter Wehlte hat ihren Posten bereits abgegeben.

Abgang mit Ankündigung

Dass es so kommen würde, habe jeder gewusst, sagt Joachim Schneider. Immerhin habe es vorigen Sommer Aushänge gegeben, mit denen der Vorstand seinen Rücktritt angekündigt und Nachfolger gesucht hatte. „Es war nur unverhofft, dass sich keiner gemeldet hat.“ Er selbst wolle den Posten nicht übernehmen, so Schneider, der aus Kamenz stammt und einst wegen der Arbeit im Stahlwerk nach Riesa kam. Fünf Jahre Wegeobmann habe er mal gemacht. Das sei viel Arbeit gewesen. „Nie wieder, hab’ ich gesagt.“ Jetzt wolle er bei der Bewirtschaftung seine Ruhe haben, sagt der Rentner.

Seinen Garten bewirtschaftet Joachim Schneider seit 1975, erzählt er auf dem Weg zu der Doppelparzelle. Es sind 450 gepflegte Quadratmeter. Statt eines Zauns dient eine akkurat geschnittene, übermannshohe Koniferen-Hecke als Einfriedung. Auch der runde Buchsbaum vor der aufgeräumten Laube verdankt sein adrettes Aussehen einer sichtbar geschickten Gärtnerhand. In den Beeten ist die Erde schon umgegraben, ein paar Erdbeerpflanzen schon im Boden. „Hier kommen die Tomaten rein“, sagt Joachim Schneider und deutet auf ein Nachbarbeet. Gurken und Kartoffeln kommen auch noch. Was über den Sommer wachse, reiche, um die Familie zu versorgen. „Tomaten kaufen wir keine.“ Was er und seine Frau nicht verbrauchen oder einkochen, geht per Paket an die Töchter nach Garmisch und Bad Sachsa.

Drei große Elbefluten hat der Garten erlebt – 2002, 2006 und 2013. Die Schneiders sind trotz allem geblieben. „Ich hab’ mir nach dem letzten Hochwasser Gärten angeguckt auf der Apfelplantage“, sagt Joachim Schneider. Die seien zwar auch nicht schlecht gewesen. „Aber hier ist die Natur rundherum schöner.“ Und der Flugplatz sei auch in der Nähe. Für den früheren Fallschirmspringer nicht ganz unwichtig.

Und dann ist da noch die Sache mit den Regeln. Im Reiter waren über Jahre weder Koniferen ein Problem noch die Vorschriften für die Gebäude so streng, wie sie es in manch anderen Laubenpieper-Anlagen seien. Alles Gründe, die trotz Flutgefahr dafür sprachen, zu bleiben, macht Joachim Schneider deutlich. Dafür sei die Laube eben so eingerichtet, dass die Ausstattung bei einer erneuten Elbeflut schnell vorm nahenden Wasser gerettet werden kann.

Schreckensszenario Abwicklung

Rettung braucht nun aber erst mal der Reiter. Findet sich kein neuer Vorstand, könnte es sein, dass die Tage der gesamten Anlage gezählt sind. Schlimmstenfalls müssten alle Laubenpieper ihre Parzellen räumen, sagen Rechts- und Kleingarten-Experten.

Joachim Schneider mag an solche Schreckensszenarien keine Gedanken verschwenden. „Es wird sich jemand finden, der es macht“, gibt er sich optimistisch. Im besten Fall mache es jemand, der im Arbeitsleben steht, im Beruf schon einen Führungsposten hat und auch fachlich geeignet ist, meint der frühere Stahlwerker. Und wenn der Reiter am Ende in den Verband der Kleingartenfreunde Riesa beitrete, dann komme es eben so. „Hauptsache, es ist dann eine Führung da“, sagt Joachim Schneider. So, wie es sei, könne es nicht weitergehen. „Momentan hängen wir ja in der Luft.“

Die Mitgliederversammlung des Kleingartenvereins findet am Sonnabend, 18. März, im Sachsenhof Riesa, Hauptstraße 65, statt. Beginn ist um 10 Uhr.

