Ersthelfer schildert Messerattacke Der sinnlose Tod eines Bauhofmitarbeiters bewegt die Gemüter auch vier Tage nach der Tat. Jetzt meldet sich ein Zeuge.

Warum? Diese Frage ist auch Tage nach der Tat die in Leisnig am meisten diskutierte. Der 53-Jährige, der nach einer Messerattacke starb, hinterlässt eine große Lücke, sagt Bürgermeister Tobias Goth. Er werde dem Bauhof „an allen Ecken fehlen“. © André Braun/Archiv

Der Schock sitzt immer noch tief“, sagt Bürgermeister Tobias Goth (CDU). Damit spricht er sicher für viele Leisniger, die sich weiter mit den Ereignissen vom vergangenen Freitagabend beschäftigen. Ein 53 Jahre alter Mann, der im Bauhof der Stadt Leisnig eingesetzt war, ist von einem 25-jährigen Deutschen mitten auf dem Marktplatz angegriffen und so schwer verletzt worden, dass er seinen Verletzungen erlag. Über den genauen Hergang gibt es verschiedene Berichte. Der DA hat inzwischen exklusiv mit einem der Ersthelfer* sprechen können, der auch Zeuge der Tat war.

Nach seiner Aussage soll sich das Unglück wie folgt zugetragen haben: Fünf Personen, darunter der spätere mutmaßliche Täter, standen auf dem Marktplatz, einige tranken Alkohol. Das spätere Opfer, das in einem Haus am Markt wohnt, kam vorbei, sah den 25-Jährigen, ging auf ihn zu, um ihn zur Rede zu stellen. „Das Opfer wohnt im selben Haus wie der Besitzer des Hundes, über den schon berichtet wurde. Der Besitzer geht aber arbeiten. In der Zeit hat der spätere Angreifer auf das Tier aufgepasst. Er hat den Hund geschlagen. Das hat das Opfer häufiger beobachtet. Am Tatabend selbst war der Hund aber nicht vor Ort“, sagte der Augenzeuge. Es sei zu einem teils lautstarken Wortgefecht gekommen. Die Umstehenden hätten den 25-Jährigen, gegen den ermittelt wird, mit Nachdruck gebeten, zu gehen. „Das Opfer hat den Jugendlichen dabei an der Schulter geschoben“, so der Augenzeuge.

Dass der junge Mann ein sogenanntes Butterfly-Messer bei sich trug, sei niemandem aufgefallen. Die eigentliche Messer-Attacke habe er nicht komplett gesehen. Gemeinsam mit einem Bekannten sei es ihm gelungen, den Täter zu überwältigen und kampfunfähig zu machen. „Ich habe ihm das Messer aus der Hand getreten und ihm einen Faustschlag ins Gesicht verpasst“, sagte er. Der Angreifer habe dann auf der Bank gesessen und sei von seinem Bekannten bewacht worden. „Eine Frau hat einen Sani-Kasten geholt, ein anderer Mann den Rettungsdienst verständigt. Dann haben wir uns gemeinsam um die Versorgung des Opfers gekümmert.“ Sie hätten eine Stichwunde im Bauch bemerkt und versucht, die Blutung mit einer Kompresse zu stillen. „Als die Notärzte eintrafen und das T-Shirt aufgeschnitten haben, haben sie einen weiteren Stich im Bereich des Herzens entdeckt“, sagte der 26-jährige Ersthelfer.

Er sowie die anderen beiden männlichen Augenzeugen seien noch am Abend von der Polizei befragt worden. „Es wurde auch ein Atemalkoholtest bei allen gemacht, auch beim Angreifer. Der hatte 0,0 Promille“, sagte er. Die weibliche Ersthelferin werde später von der Polizei befragt, weil sie am Abend die Angehörige des Opfers ins Krankenhaus begleitet habe.

Der Ersthelfer sei mit dem Bauhofmitarbeiter, der wegen seiner Hilfsbereitschaft für das Tierwohl sterben musste, bekannt gewesen. Den mutmaßlichen Täter kenne er vom Sehen. „Es ist ein Zugezogener. Er war früher bei Frau Pohl in einem ihrer Suchtprogramme“, sagte der Augenzeuge.

Elsbeth Pohl-Roux bestätigt das. Der Tatverdächtige sei 2011 zum Verein „Be-greifen“ gekommen – ihren Angaben zufolge, weil sein damaliger „Bewährungshelfer nicht wusste, wohin mit ihm“. Der Verein habe ihm dann eine Berufsausbildung zum Tischler im Allgäu besorgt. „In einer Einrichtung, die sich um junge Leute in schwierigen Situationen kümmert“, ergänzt Elsbeth Pohl-Roux. Sie selbst und der Verein haben nach ihren Worten seit über einem Jahr keinen Kontakt mehr zu dem ehemaligen Schützling gehabt. „Wir haben unsere Aufgabe als erledigt betrachtet, nachdem wir ihm die Ausbildung versorgt hatten“, begründet die Klosterbucherin. Sie wusste allerdings, dass der inzwischen 25-Jährige vor etwa einem Jahr auf eigenen Wunsch wieder nach Leisnig gezogen ist. Eine abgeschlossene Ausbildung habe er nicht vorweisen können. Ihres Wissens habe der junge Mann in Leisnig eine kleine Wohnung gehabt und einen Bewährungshelfer.

Der Vorfall bestärkt Elsbeth Pohl-Roux in ihrer Forderung, dass die Stadt Leisnig mehr für Prävention und Jugendarbeit tun muss. „Wir brauchen einen Streetworker. Das sage ich schon seit acht Jahren.“

Der Verein „Be-greifen“ kümmert sich seit Anfang 2016 übrigens nicht mehr um Jugendliche mit Suchtproblemen, wozu ursprünglich Räume im ehemaligen Bahnhof in Klosterbuch hergerichtet worden sind. Das begründet die Vereinsvorsitzende damit, dass in Bockelwitz ein ähnliches Projekt aufgebaut worden ist, in das inzwischen die Unterstützung der Behörden fließt. Stattdessen liege das Augenmerk von „Be-greifen“ nun auf der Betreuung von unbegleitet reisenden, minderjährigen Flüchtlingen. Einige von ihnen leben jetzt im früheren Bahnhofsgebäude.

„Was bleibt, ist die Frage nach dem Warum“, sagte der Leisniger Bürgermeister. Das werden sich sicher auch Kollegen des Bauhofes fragen, die Chef Ralf Herrmann am Montagfrüh informiert hat, sowie die Leisniger Oberschüler. Dort hat der 53-Jährige aushilfsweise als Hausmeister gearbeitet, seinen kranken Kollegen vertreten. „Er war ein sehr fleißiger Mensch, der nicht auf die Uhr geschaut hat“, so der Rathauschef. Die Personalplanung habe vorgesehen, ihn weiter in den Bauhof zu integrieren. Schon jetzt habe er sich auch in der Grünpflege gut gemacht. „Er wird an allen Ecken fehlen“, sagte der Bauhofchef am Wochenende.

*Name ist der Redaktion bekannt

