Erster Todesfall in Sachsen - Grippewelle rollt

Dresden. In Sachsen gibt es den ersten Todesfall in der aktuellen Grippesaison. Eine nachweislich an Influenza erkrankte 91-Jährige starb in einem Altenheim im Landkreis Zwickau, wie das Gesundheitsministerium in Dresden am Freitag mitteilte. Unklar ist, ob sie geimpft war, sagte eine Sprecherin. „Die Influenza-Welle rollt.“

Seit Beginn der Grippesaison Mitte Oktober 2017 wurden nach dem aktuellen Bericht der Landesuntersuchungsanstalt (LUA) 487 Erkrankungen gemeldet, gut ein Viertel davon in der ersten Januarwoche. Bis auf 20 Patienten waren die Betroffenen nicht gegen die Grippe geimpft. Zwei Drittel der Patienten waren über 25 Jahren alt, in zwölf Prozent der Fälle betraf es Kinder zwischen fünf und neun Jahren.

Zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres waren es 732 Influenza-Fälle und allein 288 (fast 40 Prozent) in der ersten Januarwoche. Im vorigen Winter 2016/2017 wurden landesweit 16 700 Influenza-Erkrankungen insgesamt registriert, es gab 83 Tote. (dpa)

