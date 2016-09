Erster Ermittlungserfolg nach Säure-Attacke Zwei Menschen waren an einem Fahrkartenautomaten in Oschatz verletzt worden. Nun gab es im Labor einen Treffer.

Nach dem Säure-Vorfall an einem Fahrkartenautomaten untersuchte die Feuerwehr das Gerät. © Archiv/Dirk Hunger

Die Bundespolizei ermittelt zu der Säure-Attacke am Oschatzer Bahnhof noch immer auf Hochtouren. Nun gibt es neue Erkenntnisse zu der Flüssigkeit, durch die im August zwei Menschen verletzt worden waren, als sie am Fahrkartenautomaten auf dem Bahnsteig Tickets kaufen wollten. In den abgenommenen Flüssigkeitsproben wurden im Labor Bestandteile von Pfefferspray gefunden, heißt es. Diese Bestandteile lassen darauf schließen, dass Reizgas auf den Fahrkartenautomaten und in den Ausgabeschacht gesprüht wurde, informiert die Bundespolizei. Daraus resultieren auch die entstandenen Reizungen bei den beiden Opfern.

Ein neunjähriger Junge und eine 16-jährige Jugendliche waren bei dem Vorfall betroffen, die 16-Jährige musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. In beiden Fällen hatten die arglosen Opfer die Fahrkarte aus dem Ausgabeschacht des Automaten genommen und anschließend offenbar Augen und Gesicht mit den Händen berührt. Das hatte zu den Verletzungen geführt. Für die Untersuchungen hatte der Oschatzer Fahrkartenautomat demontiert werden müssen.

Noch immer aber ist offen, wer für die Pfefferspray-Attacke auf den Automaten verantwortlich ist – und welche Motive dahinter stecken könnten. Allerdings kommt auch in diese Richtung der Ermittlungen mittlerweile Bewegung: Die Bundespolizei Leipzig erhielt in den vergangenen Wochen mehrere Hinweise, die zu den möglichen Tätern führen könnten. Die Bundespolizei ermittelt weiter. (dpa)

