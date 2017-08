Erste geschützte Senioren-Siedlung 100 Menschen sollen in dem in Ostdeutschland einmaligen Projekt in Weinböhla leben. Andere müssen dafür gehen.

So soll sie aussehen, die Senioren-Wohnsiedlung in Weinböhla zwischen Dresdner Straße und Schwarzem Weg.

Bevor der Bau startet, müssen die Zauneidechsen umziehen. Jana Roy hilft.

Vorsichtig holt Cheffängerin Jana Roy eine Zauneidechse aus dem Eimer. Gemeinsam mit Praktikantin Jana Nitsch kontrolliert sie regelmäßig die etwa 300 Eimerfallen auf dem Gelände zwischen Dresdner Straße und Schwarzem Weg in Weinböhla. Seit 15. August haben sie hier 140 Zauneidechsen gefunden. Und zehn Blindschleichen, ergänzt Wolfgang Hahn von Probios Dresden. Das Unternehmen ist mit dem Umsiedeln der tierischen Bewohner des ehemaligen Gärtnereiareals beauftragt.

Denn hier soll die erste Senioren-Wohnsiedlung Ostdeutschlands für etwa 100 Menschen entstehen, sagt Frank Stritzke, Geschäftsführer der Volkssolidarität Elbtalkreis-Meißen e.V. (VS). Zwei kleinere Anlagen gibt es dem VS-Chef zufolge in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Eine Größere nahe Köln sei insolvent – er vermutet, weil sie zu stark am amerikanischen Vorbild ausgerichtet, zu streng abgegrenzt war – selbst Kinder auf Besuch mussten angemeldet werden.

Das will die VS als Betreiber der künftigen Weinböhlaer Siedlung nicht. Für sie ist es die 13. Anlage mit betreutem Wohnen. Doch in dieser Form etwas ganz Neues, sagt Frank Stritzke. Geplant sind auf rund 22 000 Quadratmetern neben viel Grün drei Mehrfamilienhäuser mit altersgerechten Mietwohnungen. Sowie neun Doppelhäuser mit Einfamilienhausstandard und ausbaufähigem Dachgeschoss – die können gekauft werden und haben außerdem ein Gärtchen zu bieten. Das ist der Wunsch vieler Interessenten, die ihr großes, pflegeintensives Grundstück abgeben möchten, aber nicht ganz aufs Gärtnern, auf eigene Tomaten verzichten wollen.

Die neue Wohnanlage soll natürlich noch mehr bieten, neben der obligatorischen Begegnungsstätte medizinische und hauswirtschaftliche Versorgung bei Bedarf. Dazu ein besonderes Sicherheitskonzept, speziell für Weinböhla. Die anderen Anlagen werden ebenfalls bedacht, sagt der VS-Chef. Denn die Bewohner werden zunehmend mit Kriminalität konfrontiert. Weshalb ein eigenes Präventionsprogramm für Ältere und Kinder angeboten wird.

Mit mehr Wachsamkeit allein ist es allerdings nicht getan, weiß Frank Stritzke. Weil Abschotten keine Lösung ist, verlange selbstständiges Wohnen mit viel Freiheit bei gleichzeitigem hohen Schutz ein neues Konzept, an dem jetzt gearbeitet wird. Die VS rüste vor allem technisch auf, für noch schnellere Hilfe durch die ortsansässige Sicherheitsfirma. Die ist schon jetzt eher da als die Polizei, sagt Frank Stritzke.

Für Weinböhla bedeutet Sicherheit außerdem einen Zaun und ein Tor, das nachts verschlossen wird. Und dass ständig jemand vor Ort ist.

Doch das dauert noch. Erst mal müssen die Zauneidechsen komplett umziehen, auf eine gepachtete Ausgleichsfläche im Ort, zur Verfügung gestellt von der Gärtnerei Beck, die beim Umsiedeln hilft. Bis Ende September, dann verkriechen sich die Echsen zum Überwintern. 200 bis 300 Individuen sollen bis dahin einen neuen Platz zum Leben finden. Kosten für den Eigentümer der Fläche, die Gewerbepark GmbH Weinböhla: etwa 30 000 Euro.

Parallel laufen Gespräche mit möglichen Investoren. Auf etwa zwölf Millionen Euro werden die Kosten für die Anlage geschätzt. Frank Stritzke hofft, dass die Genehmigung des Bebauungsplans – 2016 aufgestellt – nun nicht mehr lange auf sich warten lässt. Baustart soll 2018 sein. Über den mit der Echsenumsiedlung erreichten Fortschritt freut sich auch Handwerksmeister Jürgen Lau aus Bottrop, Geschäftsführer der Gewerbepark GmbH. Eigentlich sollten die ersten Senioren schon diesen Herbst einziehen. Vor allem die Naturschutz-Aufgaben hätten jedoch viel Zeit beansprucht.

Dass das Wohnangebot gut angenommen wird, daran hat er keinen Zweifel. Seinem Unternehmen liegen so viele Nachfragen vor, dass es schon eine Warteliste gibt. Auch das Rathaus verzeichnet zahlreiche Anfragen, sagt Bürgermeister Siegfried Zenker, er spricht von einem Riesenbedarf.

Wenn die Wohnsiedlung 2020 öffnet, haben sich hoffentlich auch die Zauneidechsen in ihrer neuen Heimat eingerichtet. Die Organisatoren der Wohnanlage haben selbst darauf noch ein Auge.

