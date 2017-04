Erstaufnahmeheime nicht ausgelastet

Dresden.Trotz derzeit geringer Belegungszahlen warnt die Landesdirektion Sachsen vor einer weiteren Reduzierung der Kapazitäten in den Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge. Nach wie vor schwankten die Zugangszahlen „und sie sind vor allem nicht kalkulierbar“, sagte Direktionspräsident Dietrich Gökelmann. Derzeit halte der Freistaat in neun Objekten in Dresden, Leipzig und Chemnitz 5 210 Plätze bereit, von denen 975 belegt seien. Hinzu kämen weitere vier Objekte im Stand-by-Betrieb.

Vor dem Hintergrund der unklaren Entwicklung beim Flüchtlingszuzug von Überkapazitäten zu sprechen, sei seines Erachtens dennoch „zumindest im Moment problematisch“, sagte Gökelmann. „Eine Situation, wie wir sie 2015 erlebt haben, möchte ich nicht noch einmal miterleben.“ Auf dem Hoch der Flüchtlingskrise gab es Ende 2015 im Freistaat 41 Objekte mit insgesamt 16 700 Plätzen.

Bis Ende März kamen in diesem Jahr 2200 neue Flüchtlinge nach Sachsen. Zum Vergleich: Allein im November 2015 waren es 17 000. Derzeit leben 26 200 Asylbewerber im Freistaat, davon mit 25 100 die allermeisten in kommunaler Unterbringung. Mit der Konzentration auf die drei Großstädte habe man das Konzept zur Erstunterbringung umgesetzt, sagte Integrationsministerin Petra Köpping (SPD). (dpa)

