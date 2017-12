Erst Strafe, dann Abschiebung Ein junger Pakistaner wurde Ende 2015 abgeschoben und reiste illegal wieder ein. Dass das eine Straftat ist, sieht er nicht ein.

© dpa

Klingenberg. Etwas irritiert sitzt der junge Mann auf der Anklagebank am Amtsgericht Dippoldiswalde. Geduldig übersetzt der Dolmetscher die Worte von Staatsanwalt und Vorsitzendem Richter des Jugendschöffengerichts. Illegale Einreise wird dem Pakistaner vorgeworfen. Der Angeklagte scheint aber nicht zu verstehen, was er falsch gemacht habe.

Das war schon am 4. Januar dieses Jahres der Fall. „Was für eine Straftat wird mir überhaupt vorgeworfen?“, habe er die Beamten damals kurz vor Mitternacht am Grenzübergang zwischen dem bayrischen Freilassing und Salzburg gefragt. Dass er „in Deutschland unerwünscht sei“, hätte man ihm nicht erklärt, sagt der Pakistaner.

Jedoch hätte es der Mann, der später nach Chemnitz und von dort aus nach Klingenberg gebracht wurde, besser wissen müssen. Nachdem sein Asylantrag abgelehnt worden war, wiesen ihn die deutschen Behörden im Dezember 2015 nach Österreich zurück. Von dort sei er erst im Sommer eingereist. Trotzdem kehrte der Mann zurück und wurde erwischt. Bis Ende Dezember 2017 hätte er das Bundesgebiet nicht betreten dürfen. Das zweijährige Aufenthaltsverbot wurde mit seiner Ausweisung ausgesprochen. So etwas ist üblich.

Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs von 2013 darf die Dauer einer Einreisesperre fünf Jahre nicht überschreiten. Bei Verstößen gegen diese Verbote drohen Freiheitsstrafen von maximal drei Jahren. Da hätte der Asylsuchende aus Klingenberg mit seiner ursprünglichen Strafe noch Glück gehabt. Denn der Strafbefehl gegen ihn vom Frühjahr sah 25 Stunden gemeinnützige Arbeit als Strafe vor. Bis jetzt habe er diese aber nicht ableisten wollen.

Der Grund: „Ich wollte erst mal wissen, was mir vorgeworfen wird“, erklärt der Mann. „Hätte ich das gewusst, hätte ich die Arbeitsstunden auch abgeleistet.“ Er wolle ja arbeiten – und in Deutschland bleiben.

Dass sein erster Asylantrag 2015 abgelehnt worden war, hänge mit einem Behördenfehler zusammen. Sein Geburstdatum sei falsch notiert worden, wohl ein Übersetzungsfehler des Dolmetschers nach seiner Einreise. Demnach wäre er nicht 1996, sondern erst 1998 geboren. Er sei also 17 Jahre gewesen, als er sich in Deutschland registrieren ließ. Auch sein Name wurde nicht ganz korrekt aufgenommen, wie sich jetzt herausstellte. Und bei seiner illegalen Einreise in diesem Januar wurde gar ein drittes Geburtsdatum vermerkt: der 1.1.1999.

Das Problem: Ausweispapiere hatte der Mann wie schon im Sommer 2015 keine dabei. „In Pakistan bekommt man unter 18 Jahren keinen Pass“, beteuert er. Hätte die Ausländerbehörde gewusst, dass er jünger sei, hätte er sicher Asyl erhalten, glaubt er.

Doch auch sein zweiter Antrag wurde abgelehnt. Die Beweggründe seiner Flucht überzeugten die Entscheider wohl nicht. Ehe er 2015 nach Deutschland aufgebrochen sei, hätte er in Pakistan eine Islamschule besucht. Als einer der Besten sei er eines Tages zu einem Gespräch mit ihm unbekannten Männern eingeladen worden. „Was die vorhatten, wusste ich nicht“, erklärt er vor Gericht. „Doch mein Vater hatte mir verboten, mit den Leuten zu gehen.“

Das hätte dem Vater Ärger eingebracht, er sei zwei Jahre lang verschwunden gewesen, ehe er wieder aufgetaucht sei. Die Mutter habe dann Land verkauft, um ihm, dem ältesten Kind, die Reise nach Deutschland zu finanzieren. Nun wolle er hier bleiben.

Dass er das nicht darf, hat der Mann nicht so recht verinnerlicht. „Ich kann jetzt nicht nach Hause“, sagt er. „Und andere Länder als Deutschland kommen für mich nicht infrage.“ Dass er bleibt, sei aber unmöglich, sagt ihm der Richter: „Jeder Tag hier ohne Pass und Zukunftsperspektive ist für Sie ein verlorener Tag.“ Schließlich akzeptiert der Pakistaner die nun verhängte Jugendstrafe gegen ihn – 35 gemeinnützige Arbeitsstunden. Wenn er das abgeleistet hat, wird er wohl abgeschoben. Das Urteil ist rechtskräftig.

zur Startseite