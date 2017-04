Erst abgebrannt und dann Hund weg Das Schicksal meint es mit dem Straußenzüchter Siegfried Proschwitz nicht gut. Er hat einen Verdacht.

So ähnlich sieht der verschwundene Hund Pascha aus. Er ist etwa 60 Zentimeter groß, ein Jahr alt und gehört zur Rasse Harzer Fuchs. © Wikimedia Commons

Der Zwinger von Pascha ist leer. Kein Hund bellt mehr auf dem Hof von Siegfried Proschwitz in Pirna-Liebethal. „Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass ich ihn noch wiederbekomme“, sagt der Anwohner, der in der letzten Zeit gleich mehrere Schicksalsschläge hinnehmen musste. Nicht nur, dass sein Hund verschwand, im Februar brannte das Seitengebäude auf dem Gelände bis auf die Grundmauern nieder. Was ist mit Pascha geschehen? Diese Frage stellt sich Siegfried Proschwitz täglich. Er erinnert sich genau. Am frühen Morgen des 4. März tritt er vor die Haustür, um seinen Hund Pascha zu rufen. Der Rüde hat freien Auslauf auf dem großen Areal von Siegfried Proschwitz. Jedoch Pascha kommt nicht wie sonst sofort zu Herrchen gelaufen. Er bleibt verschwunden. Der Liebethaler lässt nichts unversucht. Er fragt bei den Nachbarn nach, Fehlanzeige. Auch Anrufe beim Tierheim in Krietzschwitz sowie in Dresden bringen keinen Erfolg. Ebenso wenig wie beim Tierarzt. Niemand hat Pascha abgegeben. Den Verlust meldet der Liebethaler bei der Polizei, die ihm aber nicht helfen kann.

Schließlich schaltet Siegfried Proschwitz eine Vermisstenanzeige in der Zeitung. Eine Familie aus Lohmen ruft an, sie hätte einen fremden Hund gefunden. Proschwitz schöpft Hoffnung. Als er auf dem Lohmener Hof ankommt, wird er sofort unfreundlich angebellt. Pascha ist es nicht.

Mittlerweile glaubt Siegfried Proschwitz nicht mehr daran, dass er seinen Liebling jemals wiedersehen wird. Er ist traurig. „Man lebt ja mit dem Hund, er gehört einfach dazu“, sagt er mit leiser Stimme und hat einen schlimmen Verdacht. „Obwohl ich es nicht beweisen kann, vermute ich, dass jemand meinen Hund gestohlen hat“, sagt er. Denn Pascha wäre nie weggelaufen, sondern entfernte sich maximal 15 Meter vom Hof.

In diesem Zusammenhang schließt der 59-Jährige eine Verbindung zwischen dem Brand und dem Verschwinden seines Hundes nicht aus. Missmutig schaut er auf die stehengebliebene schwarze Mauer des Seitengebäudes. Wo früher Türen und Fenster waren, ist heute alles offen. „So hätte sich der Dieb über die ungesicherte Rückseite des Hofes leicht Zutritt verschaffen können, um den Hund mit irgendetwas anzulocken“, überlegt Siegfried Proschwitz laut. Der Polizei sind allerdings aktuell keine weiteren Anzeigen wegen Tierdiebstahls bekannt. Das teilt Ilka Rosenkranz von der Polizeidirektion Dresden mit.

Auf jeden Fall wird Proschwitz sein Gelände jetzt komplett einzäunen. Außerdem überlegt er, Überwachungskameras zu installieren. Ob er sich wieder einen Hund zulegt, ist indes noch nicht sicher. Selbst wenn es keinen vierbeinigen bellenden Ersatz für Pascha geben wird, leidet Siegfried Proschwitz nicht unter einem Mangel an Haustieren. Zu seiner Menagerie gehören derzeit sechs Strauße, die in dem großen Gehege nahe dem Wohnhaus nach Essbaren picken.

1996 begann Proschwitz mit der Aufzucht der Exoten in Liebethal. Dabei ist er von Beruf aus Elektriker. „Aber meine Eltern hatten Landwirtschaft und viel mit Tierzucht zu tun. Daher kommt mein Interesse“, erklärt Proschwitz. Außerdem hatte er als Kind in der Schule gelernt, dass der Strauß sehr große Eier legt. „Und zu DDR-Zeiten konnten wir schließlich nicht nach Südafrika reisen“, erinnert sich Siegfried Proschwitz. Folgerichtig erwarb er nach der Wende Bruteier und zog die Strauße von Hand auf.

Wer hat Pascha gesehen? Hinweise bitte an Siegfried Proschwitz: Telefon 0160 93490271.

