Erneut vier Tote bei Grippewelle in Sachsen Auch die Winterferien haben die Verbreitung der Grippe im Freistaat nicht aufhalten können. Die Zahl der Erkrankungen stieg rasant auf knapp 13 000 an. Allein in der vergangenen Woche starben weitere vier Sachsen an der Influenza. Warum bisher kein Ende der Grippewelle in Sicht ist.

© Symbolfoto: dpa

Dresden. Trotz der Winterferien ist die Zahl der Grippefälle erneut massiv angestiegen – um fast 3 800 Fälle auf insgesamt knapp 13 000 seit Beginn der Grippewelle, wie die Landesuntersuchungsanstalt (LUA) Sachsen meldet. Vier Sachsen sind vergangene Woche an den Folgen der Influenza gestorben. Die zwei Frauen und zwei Männer waren zwischen 75 und 84 Jahre alt. Insgesamt gab es seit Oktober neun Grippetote.

Die Erkrankungszahlen liegen damit bereits höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Influenza-Saison 2016/17 war laut LUA die bislang schwerste seit Einführung der Meldepflicht. Damals starben insgesamt 83 Menschen. Ursache war ein A-Virusstamm vom Typ H3N2. Dieser Typ verändert sich laut Robert-Koch-Institut permanent und ist deshalb schwer zu bekämpfen.

In der aktuellen Saison grassiert ein B-Virusstamm. Er wurde bei drei Viertel aller bisher Erkrankten nachgewiesen. Dem Robert-Koch-Institut zufolge verursachen B-Viren längere Grippewellen. Deshalb ist im Moment noch keine Entspannung in Sicht. B-Virus-Erkrankungen seien allerdings nicht ganz so schwerwiegend, was die geringere Zahl an Todesopfern erklärt.

Ein Grund für die aktuelle Grippewelle ist möglicherweise der Dreifach-Impfstoff; er enthält nicht den zirkulierenden B-Virusstamm. Ob die Kassen künftig den vierfachen Impfstoff ohne Einschränkung bezahlen können, wie es die Ständige Impfkommission empfiehlt, wird derzeit im Gemeinsamen Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen beraten. Die Entscheidung soll bis 11. April fallen. (rnw/sw)

zur Startseite